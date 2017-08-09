ودّعت الكويت سيدة الأعمال الرائدة سعاد الحميضي التي توفاها الله بعد مرض ألمّ بها وأدخلت على اثره المستشفى للعلاج، وللفقيدة نجاحات عديدة في العمل، حيث توسعت استثماراتها وتنوعت وانتشرت بدءا من الكويت الى العديد من الدول العربية، ولم يغب الجانب الإنساني عن حياة الراحلة، إذ ساهمت في بناء المساجد وتقديم المساعدات الخيرية واقترن اسمها بالعمل الخيري والإنساني.

رائدات كثيرات في العديد من المجالات عرفتهن الكويت، وكن من الأوليات، ومنهن سعاد الحميضي - رحمها الله - ستبقى علما يرفرف في سماء الخير.

عرف عنها ـ يرحمها الله ـ الصدق في معاملاتها وتعاملاتها، حتى كسبت احترام وثقة كل من تعامل معها، وكان هذا الدرجة الأولى في سلم نجاحها، ونالت به أرفع الأوسمة، ففي لبنان كرمها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، خلال افتتاح المسجد العمري الذي تم ترميمه على نفقتها، وتم تقليدها وسام الأرز، ثم حصلت على تكريم مماثل، بصفتها احد اعضاء بنك عودة، الذي عمل على إنشاء مدرسة وسكن يستقبل الأطفال اليتامى، ويوفر لهم السكن والتدريس من الروضة حتى الثانوية، ويضم نحو 3000 طالب وطالبة من مختلف المناطق والأديان.

ففي احدى الزيارات التي قمت بها بصحبة اخي عبدالله الهاجري - يرحمه الله - لإطلاعها على احد مشروعات «الرحمة العالمية» التي تم تشييدها لتشاركنا افتتاحه، فدخل علينا سكرتيرها وأخبرها بأن هناك وفدا من لجنة خيرية يستأذن في الدخول فأذنت لهم فإذا بهم يعرضون نفس المشروع الذي أتينا لدعوتها لافتتاحه ولكن بتكلفة مضاعفة، ومن سمو أخلاقها نظرت إلينا ولم تتلفظ بكلمة جارحة لهم وبعد ان خرجوا من مكتبها سألتنا هل تعرفون هؤلا؟ فقلت: لا نعرفهم، فطلبت منا الاتصال بمكتبنا في هذه الدولة وبالفعل قمنا بالاتصال بمكتبنا وتبين لنا بعد ذلك ان هؤلاء عصابة يسرقون المشروعات ويعرضونها على المتبرعين، لذلك احذر كل متبرع سواء كان تبرعا فرديا من رجل او امرأة او تبرعا من مؤسسة خيرية ان يعرفوا اين يضعون تبرعاتهم.

فقدر الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا في هذا المكان بصحبة «أم طلال» - يرحمها الله - لكي ننقذها من هذه المجموعة.

ستبقى «أم طلال» عطاء لا يغيب، وستبقى أياديها البيضاء معالم على طريق العمل الخيري في الكويت وغيرها من دول العالم، لقد كانت الفقيدة الراحلة - رحمها الله - سباقة دوما الى المساهمة في المشروعات الخيرية والإنسانية على تنوعها، فلم تترك مجالا من مجالات الخير إلا وكانت لها فيه اليد الطولى.

فالموت ان غيب جسدها فستظل اعمالها باقية شاهدة على تلك الروح الوثابة التي ما فتئت تسمو الى معالي الامور، حتى فازت من بين نساء جيلها بالريادة في مجالات عدة بداية من التجارة والاستثمار ووصولا الى العمل الخيري الإنساني بمفهومه الواسع.

«أم طلال» كانت انسانة مميزة بكل معنى الكلمة وتركت ارثا طيبا سواء في حياتها المهنية او الاجتماعية يشكل مثالا لكل من يتابعها ويعرفها.

أحمد عبدالعزيز الفلاح - نائب الأمين العام للجان الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي