بدأ ديوان المحاسبة برنامجا تعريفيا للمعينين الجدد ضمن خطة التدريب للسنة المالية 2017/2018، وذلك في إطار استراتيجية التدريب التي ينتهجها الديوان والرامية الى رفع كفاءة وخبرات الكوادر الوطنية سواء القائمة او حديثة التعيين.

وقالت مشرفة البرنامج، اختصاصي تدريب تنفيذ وتقييم البرامج التدريبية، فيء الأحمد انه تم تجهيز خطة تدريبية لتأهيل المعينين الجدد والبالغ عددهم 55 مدققا من فئة القانونيين و8 من الوظائف الرقابية المساندة والمهنية المساندة لإدارات الدعم الفني، التدريب والعلاقات الدولية، الاعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات، اذ يقدم الخطة نخبة من المدربين من ذوي الاختصاص والحاصلين على شهادة (IDI - شهادة مدرب معتمد من مبادرة تنمية الإنتوساي) بديوان المحاسبة.

وأوضحت أن البرنامج المعد للمعينين الجدد مقسم إلى خمس مراحل، الأولى تشتمل على برامج نظرية عامة لجميع المعينين الجدد والثانية لفئة القانونيين بهدف اكساب المعينين الجدد مهارات أولية تساعدهم في بدء مسيرتهم العملية بالديوان، وركزت البرامج على عدة موضوعات منها قانون انشاء الديوان واستراتيجيته والهيكل التنظيمي، إلى جانب التعريف بالعلاقات الدولية والإقليمية والعربية، ونظام ولوائح التقييم والدوام والرواتب والترقيات، إضافة إلى دليل العمليات الرئيسية ودليل اخلاقيات المهنة، وأدلة العمل في قطاع الشؤون الإدارية والمالية.

أما فيما يتعلق بالبرامج الموجهة إلى فئة القانونيين، أضافت الأحمد أنه سيتم التعرف خلالها على قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وقانون انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وشرح أحكام الخدمة المدنية والقرارات والتعاميم المكملة لها، مشيرة إلى أن البرامج سلطت الضوء على المخالفات المالية، والجوانب القانونية لمحاضر الاجتماع والتقارير، وإعداد وصياغة اللوائح والقرارات الإدارية.

وأفادت بأن المرحلة الثالثة لتدوير المتدربين بين قطاعات الديوان بهدف تعريفهم بطبيعة عمل القطاعات والإدارات التابعة لها، أما المرحلة الرابعة فيتم من خلالها تدريب المعينين الجدد في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وصولا إلى المرحلة الخامسة وهي تدريب الموظف على رأس العمل داخل القطاع المنتمي اليه لتزويده بكافة الأعمال والإجراءات والمهارات العملية والتطبيقية.