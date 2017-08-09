بيروت - داود رمال

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على من ينادي بالحرص على العلاقات الكويتية - اللبنانية ان «ما من لبناني او جهة لبنانية تتنكر للكويت اميرا ومجلسا وشعبا واعمارا وتنمية وتضحية ومشاركة في الصمود، والذي تخيله البعض قطيعة نقول قطعا لا وقد تمت معالجة الامور، فليطمئن ولسنا بحاجة لأي وفد رفيع».

وكان الرئيس السابق ميشال سليمان دعا خلال استقباله سفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي الى تشكيل وفد رسمي سياسي وديبلوماسي وامني وقضائي لزيارة الكويت والاستماع الى ما لديها من ادلة وبراهين على تورط حزب الله في خلية العبدلي.

من جانب آخر نقلت صحيفة «الشرق» البيروتية القريبة من رئاسة الحكومة نفي مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت ان تكون لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا الكويت اي نية في طرد لبنانيين يعملون على اراضيها. وقال المصدر الخليجي: ان الكويت لا تريد ابدا قطع علاقاتها الطيبة مع لبنان الشقيق، انما هي تأخذ احتياطات واجراءات ضد اي شخص يشكل خطرا على امنها واستقرارها، كما على استقرار دول الخليج.

ولفت الى ان اللبنانيين في الكويت هم الكويتيون ولا مشاكل معهم انما المسألة تتعلق بأشخاص محددين قدمت في حقهم مذكرة من الدولة واثبتت تورطهم في خلق مشاكل وفتن على ارض الكويت.

واضاف المصدر: «لا نية اطلاقا في طرد اللبنانيين العاملين على ارض الكويت، انما اي شخص لبناني او غير لبناني، تثبت المعلومات والادلة حول تورطه في عمليات تخرق الامن والاستتباب في الكويت، فهو شخص غير مرحب به على الارض الكويتية.

واكد «ان الكويت تريد استمرار علاقات الاخوة والصداقة بين الشعبين والدولتين، كما تريد ان يبقى لبنان في مكانة خاصة لدى السلطات الكويتية، وحتى اليوم مازلنا نشعر بأن لبنان هو موطننا الثاني، ومحبته راسخة وباقية في قلوب العرب والخليجيين.

وفي اطار ضبط لبنانيين ينتمون الى شبكة «العبدلي» الارهابية في الكويت، قال المصدر المذكور ان التحقيقات حول تورط لبنانيين اكيدة ولا لبس فيها، على الرغم من نفي بعض المراجع الحزبية هذا الامر انما نحن نتعامل مع الدولة اللبنانية في هذا الشأن، والامور تسير في الاتجاه الصحيح.