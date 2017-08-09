1436 طلب بدل إيجار خلال يوليو الماضي

عادل الشنان

عقدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اجتماعات مكثفة مع جهات الدولة المعنية بإصدار اذونات بناء قسائم مشروع غرب عبدالله المبارك بشأن التنسيق والتعاون لتسليمها بأسرع وقت ممكن.

وكشف مصدر مسؤول في «السكنية» أن الاجتماع تضمن وضع آلية لتسليم أذونات بناء المشروع فور تسليم المقاول المعني بتنفيذ الأعمال القسائم للمؤسسة والتي قررت أن يكون جزء منها قبل المهلة المحددة وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.

وبين أن الخطوة جاءت لتحقيق أهداف المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية وتحقيق تعهداتها امام المواطنين أصحاب التخصيص على المشروع. وتابع: ان نسب الإنجاز للأعمال الفعلية في المشروع تسير وفق الجدول الزمني المرصود بإشراف مباشر من طواقم المؤسسة في حين يتم حاليا الانتهاء من أعمال التشطيبات الخاصة ببعض أجزاء البنية التحتية الخاصة بالتمديدات وأعمال الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار ومحطات الكهرباء الفرعية والرئيسية في حين أن هناك أجزاء خاصة بالقسائم انتهت فعلا ويتم الآن العمل على التأكد من أمورها الفنية قبل تسلمها بشكل رسمي.

من جانب آخر، أكدت احصائية صادرة عن المؤسسة ان ادارة خدمة المواطن انجزت 27730 معاملة خلال شهر يوليو الماضي منها 728 طلبا اسكانيا جديدا و1735 معاملة تخصيص، كما أشارت الإحصائية الى ان ادارة التوزيع اجرت في الشهر ذاته 100 معاملة تبادل وتنازل وقدمت 20 عقدا للانتفاع، علاوة على فتح ادارة المساكن المؤجرة 53 ملفا جديدا.

وبينت الإحصائية ان قسم الاستقبال استقبل 7500 استفسار وقدم 482 شهادة لمن يهمه الأمر موجهة الى بنك الائتمان الكويتي واستقبل 1436 معاملة بدل إيجار في حين قدم قسم المتابعة 188 كتابا لتقسيط المديونيات على المواطنين ورد على 282 حالة استفسار بهذا الشأن.