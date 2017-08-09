أعلنت حملة «الكويت إلى جانبكم» الإنسانية انطلاق مشروع لتوزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية على الأسر المحتاجة بالمناطق المحرومة والأكثر تضررا بمحافظة «تعز» اليمنية.

وقالت الحملة في بيان صحافي: انه تم توزيع السلال الغذائية في منطقة (المبهاء) بمديرية (جبل حبشي) وفي (الاقروض) بمديرية (المسراخ) وفي مخيم (جبل زيد) لإيواء النازحين بمديرية (المعافر) ومناطق مديرية (التعزية) الواقعة تحت الحصار وأطراف مديريات (القاهرة) و(المظفر) و(صاله) الأكثر تضررا من الأحداث الدائرة في (تعز).

وأشاد وكيل المحافظة عارف جامل بالجهود المبذولة من قبل الكويت منذ أن بدأت الأحداث في بلاده، معربا في هذا الصدد عن الشكر الكبير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، فيما أكد على المواقف الأخوية الصادقة على مر العصور.

كما شدد جامل على أن حجم المعاناة في تعز كبير جدا في شتى المجالات، داعيا إلى الاستمرار في تقديم المزيد من العطاء.

من جهته، قال ضابط المشروع في الحملة عبدالرحمن الوجيه: إن السلال تحتوي على الدقيق والبر والأرز والسكر والزيت والفاصوليا والمعكرونة والصلصة والحليب، «ما سيسهم في تخفيف معاناة أبناء (تعز) في هذه الظروف العصيبة».

وأعرب الوجيه عن الشكر الجزيل للكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم السخي والجهود المبذولة في تقديم يد العون والمساعدة لإخوانهم في اليمن و(تعز) بالتحديد.

من جانب آخر، بدأت حملة «الكويت الى جانبكم» مشروع إزالة المخلفات والنفايات بداية بمحافظة (تعز) والذي سيشمل 60 موقعا في ثلاث مديريات هي (المظفر) و(القاهرة) و(صالة).

ونقلت الحملة عن مدير المشروع أحمد الشميري قوله: ان «المشروع يستهدف إزالة 6480 مترا مكعبا من المخلفات»، موضحا أن «تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار الدعم السخي من أشقائنا بالكويت لإخوانهم في اليمن في المجالات المختلفة، ويأتي بالتزامن مع برنامج مكافحة (الكوليرا) ومكملا له عن طريق إزالة مصادر انتشار الوباء».

من جانبه، أشاد وكيل محافظة (تعز) عارف جامل بالمواقف الأخوية الصادقة للكويت، متوجها بالشكر لسمو الأمير وللحكومة والشعب الكويتي، مبينا أهمية مثل هذه المشاريع في الحفاظ على البيئة والقضاء على مصادر الأوبئة المنتشرة جراء الوضع المتردي الذي تعيشه المدينة بسبب الحرب والحصار المفروض عليها.