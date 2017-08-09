يزور رئيس المجلس الوطني السوداني (البرلمان) ابراهيم احمد عمر الكويت السبت القادم تلبية لدعوة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



ونقل سفيرنا لدى السودان بسام القبندي امس الثلاثاء ترحيب رئيس مجلس الأمة بزيارة نظيره السوداني التي تستمر لنحو أسبوع. وأعرب السفير القبندي في تصريح له عقب لقائه رئيس المجلس الوطني السوداني عن أمله في ان تسهم الزيارة في تعزيز أواصر العلاقات المتنامية بين البلدين في ظل الرعاية الكريمة التي تحظى بها من قيادة البلدين.



وأكد القبندي أهمية الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من رئيس مجلس الأمة في اطار تطوير العلاقات على مستوى العمل النيابي وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما.