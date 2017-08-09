بشرى شعبان

كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة تعمل بشكل دوري على إجراء الصيانة لبرنامج «أسهل». وهي خدمة إلكترونية متميزة تقدمها الهيئة لتسهيل إجراءات استقدام واستخدام العمالة لأصحاب الاعمال وتخليص كافة المعاملات الكترونيا، مشيرا الى ان البرنامج يهدف الى إنجاز كافة إجراءات العمل آليا تسهيلا لاصحاب الاعمال، مؤكدا ان اي عقبة تواجه العمل يجري معالجتها مباشرة، ومع نهاية كل أسبوع تجري الصيانة ومعالجة اي خلل يواجه العمل وهذا طبيعي ان يحصل مع اي برنامج جديد لاسيما انه يستهدف إنجاز اعمال بحجم إجراءات العمل.

وتوقعت المصادر انه مع بداية شهر سبتمبر المقبل ستكون كافة العقبات قد عولجت، لافتا الى أهمية اعتماد مثل هذا البرنامج في ضبط سوق العمل وتسهيل الإجراءات.