فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخدمات ان الوزارة بانتظار مجلس الوزراء لإقرار خصخصة قطاع البريد وتحويله الى شركة خاصة تقوم بتطوير الخدمات الخاصة به مثل الطرود البريدية وجميع الاختصاصات المتعلقة بالبريد.

وأضاف ان تحويل البريد الى شركة خاصة سيعمل على تحسين الخدمات وتشجيع المنافسة والارتقاء بالخدمة، مؤكدا ان الخصخصة ستساهم في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة، مؤكدا ان الوزارة ستحفظ حقوق الموظفين وذلك لوجود رقابة حكومية فاعلة تتواكب مع المتغيرات العالمية في مجال البريد.

وقال ان وزارة الخدمات خاطبت مجلس الوزراء والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة بهذا الأمر للإسراع في تنفيذ وتفعيل هذا القرار مؤكدا ان مجلس الوزراء قد يعتمد هذا القرار مع نهاية العام الحالي على اقل تقدير.

وكانت وزارة الخدمات قد زودت مجلس الوزراء بكل المستندات والوثائق الخاصة بأعمال البريد لدراسته من كل الجوانب وكذلك العراقيل التي تصادف عمل البريد بالوزارة.