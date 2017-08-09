كريم طارق

نفى عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية علمهم بما تم ذكره في التقرير الذي أصدره البرلمان النيبالي بشأن تواطؤ مسؤولي الهجرة في مطار تريبوفان كاتماندو الدولي مع مهربي البشر لإرسال العمالة المنزلية إلى دول الخليج العربي، حيث يشير التقرير إلى أن أغلب تلك العمالة يعاني من الاستغلال والإساءة.

وأكد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أن الكويت دولة مؤسسات وقانون ولا يسمح مطلقا بتهريب العمالة داخلها، لافتين إلى أن جميع العمالة المستقدمة إلى الكويت لا تستطيع الدخول أو الخروج من البلاد إلا بأوراق رسمية من بينها التأشيرات التي يحصلون عليها من إدارة الهجرة بعد التأكد من جوازاتهم الرسمية الصادرة من بلادهم.

وأشاروا في تصريحات لـ «الأنباء» إلى أن المكاتب لم تواجه أي حالة من حالات الاتجار أو تهريب العمالة المنزلية من بلدان هذه العمالة إلى الكويت، مؤكدين أن هناك تعاونا وتنسيقا بين المكاتب من جهة وسفارات بلدان العمالة من جهة أخرى بهدف تحقيق الأمن والحماية للعمالة، وأن أي مشكلة تحدث يتم التعامل معها وفقا لقانون استقدام العمالة المنزلية في الكويت.