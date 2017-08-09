مريم بندق

كشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ما قدم لمجلس الوزراء حول الخصخصة هو دراسات أولية لبعض الأصول الحكومية التي ترى الجهات المختصة إعطاءها أولوية في التخصيص.

وقالت المصادر: ان مجلس الوزراء كلف الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بدراسة كل الأولويات المقدمة، ومن ثم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

وأكدت المصادر ان المجلس عازم على اتخاذ الإجراءات القانونية لتخصيص بعض المرافق الحكومية. وعن المرافق التي ترى الجهات المختصة إعطاءها أولوية في التخصيص، أجابت: بحسب رؤية بعض الجهات، تتضمن التصورات ما يلي: الجمعيات التعاونية، لافتة الى انه اذا تم بالفعل اصدار قرار بخصخصة الجمعيات التعاونية فسيتم ذلك بصورة متدرجة زمنيا، بحيث تتم خصخصة عدد محدود من الجمعيات ومن ثم تقييم النتائج.

وتتضمن تصورات الخصخصة الخاضعة للدراسة والتي يمكن ان تقف عند حدود الدراسة ولا يتخذ قرار بخصخصتها جزءا من مصفاة الزور المتعلق بمجمع البتروكيماويات، ومحطة الشعيبة الشمالية.

وبالنسبة إلى محطة الشعيبة الشمالية فسيتم اولا تقييم أصول الدولة بشكل عادل، ومن ثم المضي قدما في اجراءات الخصخصة.