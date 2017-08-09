رشيد الفعم
جددت وزارة المالية في كتاب خاطبت فيه الجهات الحكومية ضرورة التقيد بالقواعد والأسس التي ينبغي اتباعها في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.
وجاء التعميم الذي تنشره «الأنباء» مشددا على ضرورة وضع سقف للإنفاق وفق تخطيط متوسط المدى وإعداد دراسات للتقديرات والمصروفات بما يتفق مع القوانين والمراسيم.
وطالب التعميم الجهات الحكومية بضرورة تعزيز وتنمية الايرادات غير النفطية والاهتمام بالاقتصاد الوطني وترشيد الانفاق بما لا يخل بقدرة الجهات الحكومية وبرامجها «ولن يقبل اي تعديل على مشاريع بعد تقديمها الى وزارة المالية». وحرص التعميم على ضرورة ان تتقدم الجهات الحكومية بمشاريعها متكاملة وغير مجزأة في المواعيد المحددة ومستوفية المتطلبات كافة.