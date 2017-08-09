عبدالهادي العجمي

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة 29 من قانون 32/67 الخاص بالجيش، والتي تتيح لوزير الدفاع قبول غير محددي الجنسية للتطوع في الجيش، أكد مصدر عسكري مطلع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه بعد اعتماد مجلس الوزراء لم يبق فقط الا إقراره من مجلس الأمة في أكتوبر مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وقال المصدر: إنه تم الانتهاء من فرز ما يقارب 8500 ملف للمتقدمين، لافتا الى ان بداية الدورة الاولى لانخراط المتطوعين في السلك العسكري فور إقرار القانون، مؤكدا ان جميع المدارس العسكرية جاهزة لقبول أكبر عدد ممكن في الدورة الواحدة.