كشف إدارة العلاقات العامة عن إحصائية إدارة النظافة العامة و اشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء لشهر يوليو و التي أسفرت عن رفع 437 سيارة مهملة من المحافظة .

وفي هذا السياق أكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق فهد القريفة عن رفع أكبر عدد من السيارات المهملة في شهر يوليو والتي بينت عن رفع 437 سيارة مهملة واشتملت في 130 سيارة مركز تيماء للنظافة , 79 سيارة مركز السالمي للنظافة ، 72 سيارة مركز الجهراء للنظافة ،58 سيارة مركز الصليبية للنظافة ، 44 سيارة بمركز سعد العبدالله للنظافة ، 23 سيارة مركز القيروان و النهضة للنظافة ،19 سيارة مركز أمغرة للنظافة ، 10 سيارات و قاربين مركز العبدلي للنظافة .

و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور