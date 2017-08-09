أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر السعري 89ر6 نقطة ليبلغ مستوى 6823 نقطة و49ر0 نقطة للمؤشر الوزني بينما ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 94ر0 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 5ر11 مليون دينار كويتي (نحو 38 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8ر67 مليون سهم تمت عبر 2634 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و(الامتياز) و(وطني) و(زين) و(صناعات) و(هيومن سوفت) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (وطنية د ق) و(أجيال) و(صلبوخ) و(المصالح ع) و(قيوين ا) و(المعدات) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.