محمد راتب

أقامت لجنة العمل الاجتماعي في تعاونية مشرف محاضرة توعوية عن أضرار التدخين بعنوان «الإقلاع عن التدخين» قدمها د.مصطفى حيات أستاذ العلوم الصحية في كلية التربية، واستهدفت طلاب المرحلة الثانوية المشاركين في برنامج أصدقاء مشرف وعرض فيها د.حيات أضرار التدخين ومحتويات السيجارة الواحدة من مختلف السموم الضارة وفق عروض مرئية ولوحات توضيحية، كما تطرق إلى الأضرار المادية المترتبة على المدخن وكثرة زياراته للأطباء لمختلف الآثار السلبية على أعضاء الجسم.

وأشرف على المحاضرة نائب رئيس مجلس الإدارة عيسي القلاف وبحضور عضو مجلس الإدارة أنور غضنفري وموظفي العلاقات العامة والإعلام وتناولت المحاضرة بعض الإحصاءات والمؤشرات الخطرة حول التدخين والمدخنين.

وأعلن نائب رئيس مجلس الإدارة عيسى القلاف ان الجمعية حريصة على التفاعل مع جميع أهالي المنطقة وتوفير كل ما يحتاجون إليه من خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية تفعيلا لأهداف مجلس الإدارة وأن هذا النشاط شهد إقبالا كبيرا من الشباب، حيث شارك فيه 65 شابا من العاملين في برنامج الصيف «أصدقاء مشرف» بهدف التوعية وتشجيع الفكر الصحي من خلال ممارسة النشاط البدني، مبينا ان الجمعية قامت بالعديد من الأنشطة لأهالي مشرف سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو رياضية، متعهدا بأن مجلس الإدارة لديه العديد من الأفكار الجديدة لخدمة أهالي المنطقة في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة أنور غضنفري حرص الجمعية على برامجها الاجتماعية المتنوعة وأنشطتها الخدماتية للمنطقة وللمساهمين وتعزيز الأنشطة والحملات والمحاضرات الصحية والرياضية من خلال الحرص على تنظيم مثل هذه الحملات تحقيقا لأبعادها الاجتماعية ولتشجيع المساهمين وأبناء المنطقة على المبادرة والمشاركة بها وعلى تعزيز هذه القيم ورسالتها الهادفة، لافتا إلى أن تعاونية مشرف سباقة في تنظم حملات تطوعية على مدار العام في مقرها الرئيسي بالإدارة العامة.