أكد مدير مكتب شؤون الحج في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد ناصر المطيري تسلم أرض مشعر عرفات المخصصة للكويت من قبل المؤسسة العربية للطوافة في المملكة العربية السعودية.

وقال المطيري في تصريح صحافي انه تم تشييد تلك الأرض بأحدث الخدمات المتميزة لحجاج الكويت، وسيتم اليوم الخميس توزيع المواقع في عرفات على حملات الحج بالتساوي وبنظام القرعة.

وأوضح المطيري اننا في بعثة الحج الكويتية اعتدنا على العمل بشفافية وبالتالي من باب العدالة سيتم إجراء توزيع مقر الحملات في مشعر عرفات بشكل واضح وعلني بين الحملات.

وتابع: إن توزيع مواقع مشعري منى ومزدلفة على الحملات سيتم عند الانتقال إلى الأراضي المقدسة في مقر بعثة الحج في مكة المكرمة، وذلك بالقرعة أيضا وبالتساوي بين جميع الحملات.



وأشاد المطيري بتعاون الحملات مع بعثة الحج الكويتية سواء قبل بداية موسم الحج أو خلال الموسم، مؤكدا ان هذا التعاون يصب في مصلحة الجميع ولخدمة حجاج الكويت ويساهم في الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها الحملات للحجاج ومن ذلك المحافظة على المكانة المتميزة والمرموقة التي بلغتها الحملات الكويتية على مستوى العالم الإسلامي.