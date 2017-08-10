أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د.محمد الطبطبائي البدء في المشروع القيمي للطلبة المبتعثين (ريادة)، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وقال الطبطبائي لـ «كونا» إن المشروع يهدف إلى الحفاظ على القيم الحميدة للطلبة المبتعثين من خلال ربطهم بالقيم الوطنية والإسلامية المعتدلة قبل الابتعاث بالخارج وخلاله.

وأوضح ان المشروع يهدف أيضا إلى نشر الوعي الديني القائم على الرحمة والتسامح وحماية الشباب المبتعثين من مخاطر الأفكار الدخيلة المتطرفة والسلوكيات السلبية.

وذكر ان من أهداف المشروع كذلك تحقيق الدعم والتشجيع المعنوي ورفع الهمة في طلب العلم والعطاء للوطن وبيان مكانة العلم النافع وفضل السعي في طلبه وأثر ذلك في خدمة الآخرين.



وبين ان المشروع انطلق عقب اجتماعات مشتركة مع ممثلي وزارة التعليم العالي في مقر اللجنة الاستشارية العليا لوضع تصور المشروع وأهدافه ووسائل تنفيذه.



ولفت د.الطبطبائي إلى أنه تم إطلاق المشروع من خلال المشاركة في اللقاء التنويري الذي أقامته وزارة التعليم العالي للطلبة المبتعثين الجدد.



وأشار إلى أنه تم تخصيص موقع للجنة الاستشارية العليا للتواصل مع الطلبة المبتعثين للتعريف بالمشروع والتواصل التقني مع الطلبة بعد البعثة، كما تم بث المقاطع التوجيهية القصيرة التي تحمل التوجيه المناسب للمبتعثين.

وأفاد بأن اللجنة الاستشارية العليا أتمت خطة التهيئة إضافة إلى انتهائها من مراجعة القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية من خلال أسلوب عمل جديد وعملي، مبينا انها تقوم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ المشاريع ومنها وزارة التعليم العالي.



وأعرب د.الطبطبائي عن أمله ان يثمر التعاون الكريم بين اللجنة الاستشارية العليا ووزارة التعليم العالي في المشروع «ريادة»، لافتا إلى انه ستتم متابعة أثر المشروع وفاعليته على الطلبة.