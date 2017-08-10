أعلن مدير لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد باقر الكندري عن استقبال اللجنة تبرعات مشروع الأضاحي لتنفيذه داخل وخارج الكويت، حيث تبلغ تكلفة الأضحية الأسترالي داخل الكويت 62 دينارا والعربي 85 دينارا، وفي خارج الكويت الأضحية تبدأ من 40 دينارا.

وتابع الكندري: نعمل وفق رؤية واضحة ترتكز على تقديم المساعدات للأشد احتياجا وبفضل الله نفذ المشروع في عدة دول خارجية منها بنغلاديش ومصر والهند وباكستان واليمن والأردن وتركيا وسيلان والبانيا وكوسوفا وغيرها من الدول المستفيدة.



وهناك الكثير من الأسر والعوائل داخل الكويت وخارجها تنتظر لحوم الأضاحي.

وقال الكندري: نسعى من خلال هذا المشروع الموسمي الى تحقيق سنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والتي حث عليها الإسلام امتثالا لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)، وكذلك تعزيز روح التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر المتعففة والفقيرة في هذه الأيام المباركة وإدخال السرور والفسحة عليهم.

واختتم الكندري تصريحه بحث المحسنين والمحسنات على المساهمة في هذا المشروع المبارك، فاللجنة تنوب عن أصحاب الأيادي البيضاء في اختيار الأضحية والدولة التي توزع بها ونشرف على التوزيع، وتتواجد فرق النجاة في شتى الدول الخارجية في أيام العيد حرصا منا على إيصال هذه التبرعات للمستفيدين.



للتواصل ودعم المشروع الاتصال على 99388878.