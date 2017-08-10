قامت جمعية النجاة الخيرية برحلة إغاثية لدولة الصومال الشقيق تم خلالها توزيع عدد 1200 سلة غذائية ضمت أهم المواد الاستهلاكية التي تحتاجها الأسر والعوائل، استفاد منها قرابة 4800 شخص بجنوب وشمال الصومال.



وقال مشرف المشاريع الإغاثية بجمعية النجاة الخيرية خالد الشامري ان هذه المساعدات تأتي ضمن سلسلة سابقة ولاحقة من المساعدات التي تقدمها النجاة الخيرية لدولة الصومال، وخلال هذه الرحلة تمت إقامة مخيم طبي كبير لعلاج المرضى استفاد من فعاليات هذا النشاط عدد 1000 مراجع ومراجعة وحرصت الجمعية على توفير طاقم طبي مميز من شتى التخصصات، علاوة على اخصائي تحاليل وممرضين ومشرفين، ولاقى النشاط تفاعلا كبيرا من قبل المرضى، وتهتم النجاة الخيرية بإقامة هذه المخيمات التي تكافح الأمراض.



وتابع الشامري: قدمت النجاة الخيرية خلال هذه الرحلة «تناكر مياه نظيفة» استفاد منها 2000 إنسان وحرصنا على تنفيذ المشروع في المناطق التي تعاني من جفاف شديد، معتبرا هذا من الحلول الإغاثية السريعة التي تقدم العون والدعم للمناطق التي تصاب بالجفاف بصورة كبيرة، وتبعا لخطة الجمعية المستقبلية فإننا نمضي قدما في إقامة الآبار العملاقة التي تقضي على مشكلة الجفاف من الأساس وتوفر المياه للإنسان والحيوان علاوة على الزراعة، ما يساهم في الاستقرار الاجتماعي وحماية الماشية من الهلاك بسبب قلة المياه وندرتها.



ويكمل الشامري: كما زرنا 4 آبار عملاقة تعمل الجمعية على تنفيذها في عدة مناطق يكفي البئر الواحد عدة قرى كاملة وتم تجهيزه بطريقة حديثة، وكذلك تم وضع محطات تنقية لضمان خلو المياه من الميكروبات والتلوث وصلاحيتها للاستخدام الأدمي، وبفضل الله تعالى حاليا عمليات الحفر متواصلة ومستمرة بأقصى سرعة وسيتم قريبا افتتاح بئرين يعقبهما الباقي، حيث تعد مشكلة ندرة وشح المياه إحدى أهم المشكلات الرئيسية التي تواجه الصومال.

واختتم الشامري بشكر محسني ومحسنات الكويت وكل داعمي جمعية النجاة الخيرية ولجانها، مؤكدا ان الجمعية تنوب عن المحسنين في إيصال خيراتهم وصدقاتهم وتشرف على توزيعها لضمان وصولها للمستحقين، وتعمل على توثيق المساعدات ونشرها بشتى منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الجهات الإعلامية ليشاهد المحسنون ثمار أيديهم وكيف ساهمت في إعادة الحياة ونشر الأمل والسعادة على وجوه المستفيدين، ولدعم النجاة الخيرية الاتصال على 1800082.