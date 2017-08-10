دعت وزارة الخدمات (المواصلات) سابقا امس الاربعاء المشتركين الى سداد المستحقات المالية المترتبة على الخدمة الهاتفية مبينة انها ستنفذ نظام القطع الآلي المبرمج لشهر اغسطس الجاري وفقا للاجراءات المتبعة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي انه سيتم ارسال رسالة تحذيرية أولى يوم الأحد الموافق 13 الشهر الجاري تعقبها رسالة تحذيرية ثانية يتم بثها إلى الأرقام الهاتفية ذات العلاقة في 20 اغسطس. وأوضحت انه بعد بث الرسالة التحذيرية الثانية سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المتخلف أصحابها عن السداد في 27 اغسطس، مضيفة ان السقف المالي الذي بناء عليه يقوم الحاسب الآلي بإدراج الرقم الهاتفي في قائمة القطع المبرمج هو 50 دينارا للهواتف المنزلية و100 دينار للهواتف التجارية.