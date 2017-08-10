بناء على قرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب رقم 190 لسنة 2017 بشأن شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات وزارة العدل وما استند إليه في مواده الخمس من ضوابط لشغل هذه الوظائف، وتبعا لقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية المنظمة في هذا الشأن، تابع وكيل وزارة العدل إصدار قرارات تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاع المحاكم.وقد شملت قرارات تسكين الوظائف الإشرافية في إدارة كتاب المحكمة الكلية ندب كل من الموظفين: حسين محمد لوظيفة مراقب محكمة الجهراء، ويوسف بوزبر لوظيفة مراقب الجدول، وهشام الشاهين لوظيفة مراقب محكمة الفروانية، وخالد المضحي لوظيفة مراقب المتابعة، وصالح العازمي لوظيفة مراقب محكمة حولي.وفي إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية تم ندب كل من الموظفين، عبداللطيف الحنيف لوظيفة مراقب متابعة شؤون المؤسسات الإصلاحية والعفو الأميري، وعلي العنزي لوظيفة رئيس قسم شؤون المسجونين والعفو الأميري، ونجوى الشريف لوظيفة رئيس قسم متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية، وخالد غريب لوظيفة رئيس القسم الدولي، وبدور محمد لوظيفة رئيس قسم متابعة سلوك المحكوم عليهم والمفرج عنهم، ومبارك الجلاهمة لوظيفة رئيس قسم تنفيذ أحكام محكمة مرور الجهراء، وعبدالأمير شهاب لوظيفة رئيس مكتب التنفيذ الجنائي بإدارة المؤسسات الإصلاحية بمستوى قسم، ونسيمة المزيدي لوظيفة رئيس قسم الخدمات الإدارية، وآمنة المكيمي لوظيفة رئيس قسم المحفوظات الجنائية، وفاطمة خريبط لوظيفة رئيس قسم التظلمات، ومنيرة الراشد لوظيفة رئيس قسم تنفيذ أحكام الجنايات.​

جلسات محكمة الأسرةفي مجمع محاكم الفروانية

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2017 بتخصيص الطابق الحادي عشر 11 من مبنى مجمع محاكم محافظة الفروانية الجديد لعقد جلسات دوائر محكمة الأسرة في المحافظة بدرجاتها (الكلية والاستئنافية) بدلا من مكان انعقادها الحالي، وذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل 15 الجاري.

ويأتي قرار العزب في إطار مصلحة العمل وضمن جهوده المتواصلة لتذليل العقبات وتوفير الأجواء الملائمة للعمل في مختلف قطاعات الوزارة.

وتهيب إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة العدل بذوي الشأن تثبيت المقر الجديد لانعقاد جلسات المحكمة والكائن في مجمع محاكم محافظة الفروانية الجديد في منطقة الرقعي قطعة 2 شارع مطلق عيد البغيلي.