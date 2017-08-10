عادل الشنان

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيام وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بعقد عدة اجتماعات مؤخرا مع الشركة الصينية المسؤولة عن تنفيذ العقد الثاني لمشروع جنوب المطلاع والذي يحتوي على انشاء وانجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية وتحديد القسائم ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثماني من 5 الى 12 وتشمل 18.519 قسيمة.

وأضاف المصدر أن الوزير أبل بحث مع المسؤولين في الشركة الصينية الآليات التي سيتم استخدامها في تطبيق وتنفيذ الاعمال وانجازها وفق التوجه الحكومي والمدن المتطورة والذكية لاسيما ما يرتبط بالبنية التحتية والتيار الكهربائي وغيرها من الخدمات التي يشملها العقد.

وتابع: ان الوزير أبل طالب المتعهد بضرورة الإسراع في وتيرة الأعمال المقررة ومحاولة الانتهاء قبل الموعد المحدد بـ 30 ديسمبر 2019، مشيرا إلى أن المسؤولين في الشركة تعهدوا بالعمل على انجاز وإنهاء أعمال 12 ألف قسيمة قبل المهلة المحددة بنحو 8 أشهر يليها تسليم ما يتبقى من أعمال تشمل 6 آلاف قسيمة وذلك قبل الموعد المحدد أيضا.



وبين أن اجتماع آخر عقد مع «بلدية الكويت ووزارة الأشغال ووزارة الكهرباء وهيئة القوى العاملة ووزارة الدفاع» لبحث الآلية التي من خلالها سيتم تسليم المواطنين أصحاب الدفعات الأولى من المخصصين على الضواحي الواقعة من 5 الى 12 دون وقوع أي تأخير أو تعطيل، اضافة إلى توفير حاجات المقاولين المرتبط بالعقود والموافقات الحكومية واذونات العمالة الى جانب تمشيط المنطقة والأراضي لتأكيد خلوها من الألغام.

وقال المصدر إن متعهد العقد الثاني بدأ بتنفيذ الأعمال فعليا بعد انتهاء المرحلة التحضيرية التي بدأت في 30 أبريل الماضي وتصل إلى 100 يوم قام خلالها بتجهيز مكاتبها الخاصة ومساكن العمالة ومباني خدمات مؤقتة لها، اضافة إلى جرف وتجهيز الطرق الرئيسية التي توصل إلى مراكز العمل الرئيسية ضمن الأعمال.



ولفت إلى أن الآليات بدأت ومنذ الربع الأخير من الشهر الماضي أعمال الحفر والتجهيز للبدء في تركيب احتياجات البنية التحتية للضواحي الثمانية.