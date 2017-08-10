بيروت - زينة طبارة

أكد نائب بيروت عن الجماعة الاسلامية د.عمادالحوت، ان التعرض لأمن الكويت مرفوض ومدان وان لبنان حكومة وشعبا يتضامن معها ويقف خلفها في ادفاع عن امنها وشعبها، معتبرا ان ما يسمى بخلية العبدلي هو تعد وقح على السيادة الكويتية خصوصا والعربية عموما، وعلى الكويت ان تتعامل معه بحزم لجعله عبرة لكل من يحاول النيل من امنها وسيادتها.

اما وقد اقر القضاء الكويتي ضلوع حزب الله في خلية العبدلي، لفت الحوت في تصريح لـ«الأنباء» الى ان الكويت مطالبة بأن تقدم للبنان طلبا قضائيا متعلقا بتفاصيل هذا الحدث كي يتعامل لبنان مع هذا الملف بالوقائع والادلة من وجهة نظر قضائية وليس سياسية، خصوصا ان الكويت تعلم تماما حساسية الواقع السياسي في لبنان، وتدرك ابعاده لاسيما لجهة وجود فريق مسلح خارج ارادة الشرعية، ويفاخر بأجندته الايرانية.

وردا على سؤال اكد الحوت ان الموقف التقليدي لغالبية اللبنانيين، هو ادانتهم لتدخل حزب الله في شؤون الدول العربية، ولخطواته الامنية والعسكرية خارج لبنان، وداخله، فضلا عن ادانتهم لسلاحه غير الشرعي، معتبرا بالتالي، انه لو ثبت تورط حزب الله بخلية العبدلي، فإن الغالبية اللبنانية ستجمع على ادانته، الا ان هذه الادانة الشعبية والسياسية لن تؤتي ثمارها، لذلك من الاصح ان تتقدم الكويت بطلب قضائي يسمح للقضاء اللبناني بأن يتعامل مع الملف بالشكل المطلوب، اقله لجهة مساءلة الافراد الذين تواصلوا مع خلية العبدلي.