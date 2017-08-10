كشف مصدر مسؤول في «السكنية» أن دخول المواطنين إلى موقع مشروع جنوب المطلاع بشكل خاص ومواقع المشاريع الأخرى دون الحصول على إذن مسبق أو التنسيق مع المعنيين في وزارة الإسكان سيعرضهم لمسؤولية قانونية.

وذكر المصدر تعرض عدد من عمال «الشركة الصينية» إلى هجوم من قبل أحد المواطنين خلال الأسبوع الماضي بعد قيامه بوضع جاخور للغنم ضمن أعمال الشركة مما تسبب في تعطيل مسار العمل في ذلك اليوم والاشتباك مع العاملين.

وافاد بقيام المقاول والمؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتحويله للجهات الأمنية والمختصة، لافتا إلى أن قرارا من وزير الدولة لشؤون الإسكان سيصدر قريبا بمنع دخول أي شخص إلى المشروع وتوفير نقطة أمنية لمتابعة المخالفين ومعرضي العمال للخطر أو التخويف.