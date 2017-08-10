كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن مفاوضات جارية مع الكويت لحسم ملف التعويضات وهو البند الأخير الذي يعيق خروج العراق من طائلة البند السابع للأمم المتحدة.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي ان «العراق حسم ملف النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة ولم يتبق ما يعيق خروجه من طائلة البند السابع الا التعويضات العراقية المستحقة لدولة الكويت».



وأضاف «هناك تفاوض الآن في الوقت الحاضر مع الكويت في هذا المجال وقد تم مناقشة الموضوع اثناء زيارتي الأخيرة للكويت».



وتابع «لقد جاء وفد كويتي وزار العراق لهذا الغرض كما يوجد الآن وفد عراقي لبحث الموضوع ذاته» معربا عن أمله في حسم الملف والانتهاء منه بالكامل ليخرج العراق من الفصل السابع بشكل مطلق.



ولم يكشف العبادي عن تفاصيل تلك المفاوضات ونتائجها كما لم يتطرق إلى طبيعة الوفود التي تتفاوض بخصوصها في الوقت الراهن.