العميري: حب الوطن والتضحية من أجله واجب يفرضه الشعور النبيل والغيرة عليه لدى المواطن الصالح

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه صباح امس رئيس السياسة الدولية والخطط في وزارة الدفاع البريطانية ديفيد هوجان هيرن والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين.

كما استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه، قائد البعثة العسكرية البنغلاديشية العميد الركن اس ام شميم يرافقه قائد البعثة العسكرية البنغلاديشية الجديد العميد الركن ابوالمنصور.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.

كما استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه، وفدا من كلية الدفاع الوطني البنغلاديشي يرأسه العميد اس ام شافي الدين، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين.

من جانب آخر، وبحضور رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن ابراهيم سالم العميري، أقامت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية محاضرة للضباط وضباط الصف والأفراد عن آلية عمل الهيئة وطبيعة واجباتها لقانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20 لسنة 2015 المراد العمل به وتفاصيله، ألقاها بعض من ضباط هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، حيث تناولت المحاضرة مواضيع عدة، بدءا من المشمولين بالقانون وهم الكويتيون الذكور البالغون سن الثامنة عشرة من أعمارهم بتاريخ 10/5/2017 أي مواليد 10/5/1999 وما بعد، وعن كيفية استكمال إجراءات التسجيل للمتقدمين والتدقيق على الوثائق الرسمية المطلوبة لفتح الملف الشخصي لهم، وتوضيح الحقوق والضمانات المقررة للمكلفين والمجندين من تأجيلات (للدراسة والإعالة والتأجيلات الإدارية) والإعفاءات والاستثناءات من الخدمة الوطنية وكيفية إصدارها من مراكز هيئة الخدمة الوطنية العسكرية والمتواجدة في: (محافظة العاصمة - مخفر منطقة الدسمة) (محافظة حولي - مبنى محافظة حولي) (محافظة الأحمدي - منطقة العقيلة بجانب المستوصف) (محافظة الجهراء - مبنى مديرية أمن محافظة الجهراء) (محافظة الفروانية - مبنى مديرية أمن محافظة الفروانية) (محافظة مبارك الكبير - مخفر منطقة أبوفطيرة).

وفي الختام، ألقى رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن إبراهيم سالم العميري كلمة بين من خلالها شرحا عن الترتيبات التي وضعتها الهيئة من إجراءات لتسهل على المتقدمين التسجيل وتوفره لهم الوقت من خلال موقع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الإلكتروني www.kns.gov.kw، مبينا ان حب الوطن والتضحية من أجله واجب يفرضه الشعور النبيل والغيرة عليه لدى المواطن الصالح ورد جميل هذا البلد المعطاء، كما تمنى للضباط وضباط الصف والأفراد الاستفادة من هذه المحاضرة، كما لفت العميري الى المكلف الالتزام قانونيا بتقديم نفسه للتسجيل في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية خلال 60 يوما من بلوغ هذه السن، ويسرى ذلك على كل المواليد اللافتة كل حسب تاريخ ميلاده حتى يجنب نفسه من المساءلة القانونية.

كما أكد ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد حريص كل الحرص على الوصول بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية إلى المستوى الذي يحقق للمتقدمين أفضل سبل الرعاية وأن متابعة واهتمام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر تأتي ترجمة لتوجيهاته.