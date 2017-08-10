باهي أبوالعلا

أكد نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر أنور الحساوي ان نادي المتطوع الصغير وللعام الخامس على التوالي مازال يسير بخطوات ثابتة نحو النجاح، لافتا الى تضاعف اعداد المشاركين فيه، حيث لاقى إقبالا منقطع النظير من مختلف المراحل العمرية.

جاء ذلك خلال اختتام اعمال نادي المتطوع الصغير امس تحت شعار «جيل بعد جيل لخدمة الانسانية» والذي استمر على مدار شهر كامل بمشاركة براعم المستقبل.

وأضاف الحساوي ان النادي وضع بصمة جديدة في مسيرة عطاء جمعية الهلال الاحمر وغدت رمزا لجيل صاعد واعد مفعم بالنشاط اكتسب الكثير من الافكار والدروس في العمل الانساني والخيري، ويهدف البرنامج الى غرس حب العمل التطوعي في نفوس أبنائنا الصغار ولمواصلة مسيرة الآباء والاجداد في خدمة الانسانية، لافتا الى أن النادي يشارك فيه 140 طفلا وطفلة تم تدريبهم على مبادئ مساعدة الانسان بغض النظر عن عرقه ولونه ودينه، حيث يهدف النادي الى إنشاء جيل من المتطوعين الصغار ملم بالمبادئ السبعة الأساسية والتي قامت عليها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الاحمر كما ساهم النادي في غرس مفاهيم العطاء والعمل التطوعي في نفوس الاطفال المشاركين والتي انعكست ايجابيا عليهم بوجه خاص وعلى المجتمع بصفة عامة.

وذكر ان الجمعية اهتمت بتفريغ الطاقة البدنية لرواد النادي وسعت الى تنمية القدرات الفنية لهم من خلال ممارسة العديد من الانشطة الترفيهية التربوية وتعزيز روح التكافل والتضامن الاجتماعي لديهم.

من جانبها، أكدت مديرة ادارة البرامج والمشاريع بالأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال والصليب الاحمر هوازن الزهراني ان الكويت هي البذرة الأولى للعمل الانساني وقبلة المحسنين، لافتا الى أن مساهماتها تصل الى جميع أنحاء الوطن العربي والعالم اجمع، كما ان الجمعية سباقة في العمل الخيري بصورة مستمرة، موضحة ان تلك النوادي والبرامج تساهم في إنشاء جيل محب للعمل التطوعي من خلال اثراء مشاعر الإخاء والمحبة والتعاون.