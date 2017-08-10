مريم بندق

رسميا يحيط الغموض بموعد اجتماع لجنة إعادة الجناسي التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد.

من جهتها، أبلغت مصادر نيابية «الأنباء» بأن لجنة إعادة الجناسي تلتئم اجتماعاتها مجددا في شهر سبتمبر المقبل لإنجاز تقرير جديد لها يرفع الى مجلس الوزراء للبت فيه بالتزامن مع استئناف مجلس الأمة دور الانعقاد الثاني.

وعلى صعيد تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بتحديد نهاية أغسطس الجاري موعدا لبداية عمل شركة الدرة لاستقدام وتشغيل شركة العمالة المنزلية، ينتظر المواطنون الإعلان رسميا عن ذلك تمهيدا لاستقبال طلبات الراغبين في استقدام عمالة من الخارج.

وردا على سؤال حول مدى الالتزام باستقبال الطلبات من قبل الشركة، أجابت المصادر: إن شركة الدرة شركة مساهمة مقفلة يعمل القائمون عليها على قدم وساق لبدء استقبال الطلبات.

وحول تحمل قسم المعونة الاجتماعية في الجمعيات التعاونية جزءا من التكلفة، قالت المصادر: هذا يعود لإدارات الجمعيات ويتضح ذلك من خلال الاجتماعات التي تتم الآن سواء بالموافقة أو الرفض.