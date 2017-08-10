بداح العنزي

اعتمد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري قرارات التدوير والتعيين لبعض رؤساء القطاعات ومديري أفرع بلديات المحافظات.

وشملت حركة التدوير كلا من فهد المسبحي، حيث تم نقله للعمل رئيسا لقطاع الرقابة والتفتيش، كما تم نقل م.وليد الجاسم للعمل رئيسا لقطاع الشؤون المالية والإدارية، وكذلك م.عمار العمار للعمل رئيسا لقطاع التطوير والتدريب.

كما تم تعيين م.فهد الشتيلي رئيسا لقطاع بلديتي الفروانية والجهراء.

وفيما يتعلق بمديري أفرع بلديات المحافظات، فإن القرارات تضمنت تعيين كل من م.سعود الدبوس مديرا لبلدية الأحمدي، فلاح الشمري مديرا لبلدية مبارك الكبير، سيف العجمي مديرا لبلدية حولي، بدر العتيبي مديرا لبلدية العاصمة، سعيد العازمي مديرا لبلدية الفروانية، وتم نقل كل من م.عادل الأطرم، احمد الهزيم للعمل مستشارين في مكتب وزير البلدية، كما تم نقل م.محمد صرخوه وم.سامية العنزي للعمل في مكتب المدير العام.