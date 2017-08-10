تقيم محافظة الفروانية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء وتحت رعاية محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود الندوة التوعوية حول أهمية «ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه»، بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري.
وذلك مساء الثلاثاء 15 أغسطس الجاري بديوان المناور بمنطقة الفروانية قطعة 2 تقاطع شارع الأردن مع الغزالي بعد صلاة العشاء.
وتأتي الندوة انطلاقا من حرص المحافظ على أهمية ترشيد الطاقة والمياه باعتبارهما ثروة وطنية يجب الحفاظ عليهما، وتعليماته المباشرة بضرورة التعاون بين القطاعات الرسمية والأهلية والشعبية والخاصة في هذا الإطار انطلاقا من المسؤولية المشتركة في المحافظة على هذه الثروات التي تشكل شريان الحياة، وقد وجهت المحافظة الدعوة لجميع الأهالي لحضور الندوة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.