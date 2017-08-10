أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ان الطفرة الإعلامية التي تشهدها الكويت تؤكد مدى الحرص على مواكبة التطور التكنولوجي والإعلامي في كل الوسائل التي تتيح للمتابعين الحصول على المعلومات والاخبار في حينها بشفافية ومصداقية.

وخلال لقائه امس، مدير إدارة التواصل الاجتماعي بقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد في وزارة الإعلام سعد نافل العازمي، ومسؤول الهيئات والمؤسسات العامة لمياء العميري ورئيس قسم التنفيذ عبدالله المحميد، أشار المحافظ الخالد إلى التعاون والتنسيق المستمر فيما بين المحافظة ووزارة الإعلام خاصة في الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية.

من جانبه، قال سعد العازمي ان اللقاء يمثل تأكيدا على استمرار التعاون والدعم الإعلامي بين وزارة الإعلام ومحافظة الأحمدي الذي يأتي ضمن التعاون مع جميع محافظات الكويت، لافتا إلى تأكيد القيادة الإعلامية في وزارة الإعلام على تقديم الدعم الإعلامي لجميع جهات الدولة ومن ضمنها محافظات الكويت بما يخدم المجتمع والمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، مشيرا إلى التنسيق فيما يتعلق بتقديم الدعم الإعلامي للخطة التنموية لمحافظة الأحمدي التي تخدم المجتمع الكويتي وذلك من خلال حسابات وزارة الإعلام الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح العازمي ان ادارة التواصل الاجتماعي بقطاع الإعلام الجديد مسؤولة عن حسابات الوزارة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمثل همزة وصل بين وزارة الإعلام من جهة ومؤسسات ووزارات الدولة الرسمية والمجتمع المدني وجمعيات النفع العام من جهة اخرى، لافتا إلى ان الإدارة تحمل في طياتها التسويق الإعلامي لمنتجات وزارة الإعلام ومنتجات الدولة وتغطية الفعاليات وحمل لواء التوعية المجتمعية، والسعي إلى مواكبة الإعلام الجديد الموازي للإعلام التقليدي.