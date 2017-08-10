أطلقت «الرحمة العالمية» التابعة لجمعية الاصلاح الاجتماعي مستوصفين طبيين متنقلين من بلدة «الريحانية» بمدينة «هاطاي» جنوب تركيا الى محافظة «ادلب» في سورية لعلاج النازحين السوريين وتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

وقال رئيس مكتب سورية في «الرحمة العالمية» وليد السويلم لـ «كونا» ان المستوصف الواحد يحتوي على عيادة للاطفال والنساء واخرى للرجال الى جانب غرفة استقبال بهدف علاج الامراض في بدايتها قبل وصولها الى حالات متقدمة يصعب علاجها.

وأضاف ان «هذا المشروع يهدف ايضا الى توفير اجور النقل على الأمهات من المخيم الى العيادات المنتشرة على الحدود واجراء العمليات الصغيرة داخل العيادات المتنقلة وجمع احصائيات عن الأطفال والحوامل داخل المخيمات».

وأوضح السويلم ان البرنامج يهدف ايضا الى الاستفادة من الأطباء بأفضل طريقة ممكنة ومن المساعدات الطبية العينية بإيصالها الى المحتاجين مباشرة ونشر النصائح الوقائية للأمراض بين أهالي المخيمات وتعريفهم بأماكن وجود العيادات الخاصة وتحويل المحتاج منهم اليها.

وبين ان هناك العديد من الأسباب التي دعت «الرحمة العالمية» إلى القيام بهذه المشروعات النوعية، منها معاناة بعض المناطق التي يوجد بها النازحون من النقص الحاد في الكوادر الطبية، بالاضافة الى مشاكل ضعف المشافي الميدانية العاملة.

ولفت السويلم الى انعدام الادوية الطبية الضرورية للكثير من الامراض المزمنة والمنتشرة بين الأطفال والنساء والشيوخ الى جانب انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة بين المخيمات والقرى النائية والتي تصيب بشكل كبير الأطفال وحديثي الولادة بسبب قلة المعلومات الطبية وانعدام التوعية الصحية والأدوية اللازمة.

وقال إن «الرحمة العالمية» اطلقت مستوصفين طبيين آخرين خلال فترات سابقة الى الداخل السوري ليصبح عدد المستوصفات المتنقلة التي اطلقتها «الرحمة العالمية» اربعة مستوصفات تقوم بتقديم الرعاية الصحية للنازحين السوريين.