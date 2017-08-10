أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي أن يوم السبت المقبل سيشهد تساقط زخات شهب البرشاويات (Perseids) بمعدل يصل إلى 100 شهاب في الساعة.

وقالت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي في بيان صحافي بهذا الخصوص، إن سماء الكويت ستتزين بزخات شهب البرشاويات والتي تبلغ ذروة نشاطها السبت المقبل، مضيفة انه تمت تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى كوكب برشاوس (حامل رأس الغول).

وأضافت أنه يمكن رؤية زخة شهب البرشاويات بالعين المجردة دون الحاجة إلى تليسكوبات أو أدوات للرصد، مبينة ان زخات الشهب ستضيء سماء الكويت ليلا، ويمكن متابعتها من بعد منتصف الليل وحتى شروق شمس صباح يوم الأحد، وتكون قريبة نسبيا من الأفق الشرقي ثم ترتفع تدريجيا في السماء مع مرور الوقت.

وذكرت أن المذنب المسبب لزخة شهب البرشاويات هو المذنب (سويفت تتل - (Swift Tuttle والذي يكمل دورته حول الشمس خلال 133 عاما، لافتة إلى ان آخر مرة رصد فيها المذنب نفسه في ديسمبر 1992، ويعتبر من أكبر المذنبات السماوية المعروفة التي يتكرر مرورها قرب كوكب الأرض.