فرج ناصر

اجتمع وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن عبدالكريم المطوع اجتماعه الدوري في مشروع مبنى الركاب الجديد للاطلاع على سير الأعمال هناك بحضور نائب الرئيس شركة ليماك سيزاي باكاكس والوقوف على الصعاب التي قد تواجه العمل هناك وتذيللها للمضي قدما نحو العمل والإنجاز لهذا المشروع الحيوي، ما يؤدي إلى تسريع نسب الإنجاز.

وأضاف المطوع أن هذا الاجتماع الذي ينعقد بشكل نصف شهري تمت فيه مناقشة عدة مواضيع منها ما قد يطرأ على المشروع من مشاكل فنية وكيف يمكن مواجهتها وتذليلها، كما تمت توصية المسؤولين على دراسة هذه المشاكل وتقديم أنسب الحلول نحو مزيد من الإنجاز في المشروع.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الوزير المطوع نائب رئيس الشركة سيزاي باكاكس حيث تم الاتفاق على زيادة عدد العمالة والجهاز الفني بحيث يغطي المساحات والمناطق المفتوحة للعمل حيث تم الاتفاق على ان يتم ذلك خلال الأسابيع القادمة.

وختم المطوع تصريحه قائلا إن كمية الخرسانة المسلحة التي سيتم صبها خلال شهر أغسطس الجاري وشهر سبتمبر القادم تبلغ نحو ١٠٠ ألف متر مكعب وذلك لأعمال القواعد لمبنى الركاب الجديد.