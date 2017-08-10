محمد راتب

أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد العتيبي عزم الاتحاد على تعزيز التبادل التجاري مع مملكة تايلند، إضافة إلى التفكير في تنظيم معارض ومهرجانات تسويقية خلال الفترة المقبلة.

وقال العتيبي: اننا كحركة تعاونية كويتية نريد التعاون والتبادل التجاري مع الدول الشقيقة بصفة عامة ومملكة تايلند بصفة خاصة بحكم تجربتها الرائدة في التبادل التجاري في مجال المواد الغذائية والاستهلاكية، مشيرا إلى أن المنتجات التايلاندية تلقى قبولا واسعا في الأسواق الكويتية.

جاء ذلك خلال استقباله كلا من مدير مبيعات مكتب التجارة الدولية في مملكة تايلند ناتوات تشانتانابوكول ومستشار سفارة مملكة تايلند في الكويت بيتارا نافارات والوفد المرافق لهما، وبحضور رئيس لجنة الاستيراد والشراء الجماعي أحمد محمد الجسار، حيث تناول اللقاء الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها في مختلف المجالات، خصوصا فيما يتعلق بالجانب التجاري.

وأعرب ناتوات تشانتانابوكول عن بالغ شكره وتقديره للكويت حكومة وشعبا على الحفاوة والرعاية اللتين يحظى بهما منذ قدومه إلى الكويت، مؤكدا ان القطاع التعاوني الكويتي يعتبر من القطاعات التي تتميز بالدقة والتنظيم، معربا عن اعجابه بالحركة التعاونية الكويتية وما تقدم من خدمات للمجتمع الكويتي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، مشيدا بحرصها الدائم على تطوير أدائها لخدمة المواطنين والمقيمين في الكويت، والعمل على ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، والعمل على إقامة المهرجانات التسويقية من أجل خلق روح المنافسة وتوفير السلع الغذائية بأعلى جودة وأرخص الأسعار.

من ناحيته، رحب رئيس لجنة الاستيراد والشراء الجماعي أحمد محمد الجسار بالحضور، موضحا ان هذه الزيارة الودية تهدف الى تقوية سبل التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا استعداد اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت لدعم المنتجات التايلاندية والمشاركة في إقامة معارض ومهرجانات تسويقية في الكويت، متمنيا استمرار التواصل والتبادل التجاري بين البلدين.

كما وجه ناتوات تشانتانابوكول مدير مبيعات مكتب التجارة الدولية في مملكة تايلند دعوة لأعضاء الاتحاد لزيارة الشركات والمصانع الغذائية في تايلند من اجل تنمية التبادل التجاري بين البلدين، متمنيا ان تصل المنتجات التايلاندية الى الصدارة العالمية في الجودة وان تلقى قبولا منقطع النظير في الأسواق التعاونية في الكويت في المستقبل القريب.

وأعرب العتيبي عن شكره على الدعوة، مشيرا إلى ان الأسواق التعاونية الكويتية تفتح ذراعيها للمنتجات التايلاندية علي ان تحقق شعار الاتحاد وهو توفير «الجودة والسعر معا»، واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على توسعة التبادل الاقتصادي بين البلدين بما يخدم جميع شرائح المستهلكين، وأيضا لمواجهة الغلاء المعيشي التي تشهده جميع الأوساط العربية والدولية.