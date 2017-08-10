قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي اليوم إن أهم ما يميز الطقس في الأيام المقبلة هو ارتفاع الرطوبة النسبية.

وأضاف القراوي في تصريح صحفي إن ارتفاع الرطوبة النسبية في بعض المناطق لاسيما الساحلية أهم ما يميز طقس هذا الأسبوع لتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا مما يزيد من الإحساس بدرجة حرارة الطقس في بعض المناطق خصوصا الساحلية.

وأوضح أن الطقس مساء اليوم سيكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و 31 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه بين قدم وأربعة أقدام.

وتوقع طقسا حارا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية نهار غد الجمعة والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و 35 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة العظمى ما بين 45 و 47 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل يتراوح ارتفاع الموج ما بين قدمين وخمسة أقدام.

وذكر إن الطقس الحار نسبيا والرطب يسود مساء غد لاسيما على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة، والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و 32 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين قدم وأربعة أقدام.

وقال القراوي إن الطقس شديد الحرارة يعود مجددا نهار بعد غد (السبت) ويكون رطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و 26 كيلومترا في الساعة، والحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و 49 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدم وثلاثة أقدام.

وبين أن الطقس مساء السبت يكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و 33 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدم وأربعة اقدام.