قال وزير التجارة والجمارك التركي بولنت توفنكجي اليوم الخميس إن أنقرة ستحد من حركة السلع غير الإنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود مع سوريا لأن الجانب السوري يخضع لسيطرة "تنظيم إرهابي".



وفي الشهر الماضي سيطرت هيئة تحرير الشام، وهي تحالف من جماعات معارضة مسلحة تقوده ما كانت تعرف سابقا بجبهة النصرة، على المنطقة الحدودية ومعظم محافظة إدلب خلال اشتباكات عنيفة استمرت عدة أيام مع منافستها الرئيسية وهي جماعة أحرار الشام.

وقال توفنكجي لتلفزيون (إن.تي.في) التركي "ستكون هناك رقابة شديدة وسيتباطأ مرور كل المنتجات باستثناء المساعدات الإنسانية والأغذية إلى أن تنتهي سيطرة الجماعة أو تضعف على الأقل".



وأضاف "ليست لدينا واردات من سوريا نحن نصدر وحسب. وبالتالي ليست لدينا أي مشاكل في هذا الصدد" مشيرا إلى أن من الممكن أن تحل المسألة في الأسبوعين القادمين.