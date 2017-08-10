اثنى مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي على الجهود المميزة التي قام بها فريق إدارة العلاقات العامة في البلدية خلال الفترة الماضية والذي كان له صدى إيجابي في إبراز دور الجهاز التنفيذي سواء على صعيد تطوير العمل او تفعيل الدور الرقابي لمختلف الاجهزة الرقابية في أفرع البلدية بالمحافظات .



جاء ذلك بمناسبة تكريم موظفات وموظفي إدارة العلاقات العامة بعد نجاح حملة #صحتك-أمانة ومرور عام على إنشاء حسابات البلدية في وسائل التواصل الاجتماعي وما تحقق من نتائج مهمة في تحسين صورة بلدية الكويت أمام الرأي العام وما تقدمة من خدمات متطورة في المعاملات الالكترونية .



ودعا المنفوحي الفريق الاعلامي في ادارة العلاقات العامة الى تقديم المزيد من العمل والأفكار التي تخدم البلدية في سبيل تطوير خطابها الاعلامي الموجة للجمهور ، مؤكدا على دعم عمل الفريق وتقديم كل التسهيلات لخلق اجواء مناسبة لإنجاح رسالتهم الإعلامية .



وتمنى المنفوحي أن يكون هناك أستوديو اعلامي لعرض اعمال البلدية وأنشطتها في مختلف المناسبات بالإضافة الى تطوير متحف البلدية وتزويده بمخطوطات وخرائط تاريخية ومقتنيات ومعدات اثرية يعرض فيه تاريخ بلدية الكويت منذ نشأتها و يكون مزارا لكبار ضيوف البلدية من الخارج .



وختم المنفوحي تصريحه قائلا بأن ما قدمه فريق العلاقات العامة من جهد متميز خلال الفترة الماضية يدفعنا الى أن نطمح لتقديم المزيد للارتقاء بالخطاب الاعلامي للجهاز التنفيذي لبلدية الكويت وإيجاد أفكار متطورة للنهوض بالعمل الاعلامي لتغطية أنشطة البلدية المختلفة وما تقدمه من خدمات تتعلق بتسهيل المعاملات للمراجعين .