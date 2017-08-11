مكتبتي





زينب وشجرة التوت الأسود

هذه القصة من تأليف الشاب الكويتي شاكر جراغ المعروف بلقب صانع الحكايات، وقد حازت هذه القصة على جائزة الدولة التشجيعية لأدب الطفل عام 2013.



ونالت إعجاب العديد من القراء بمختلف الأوساط في العالم العربي، بكيفية التعامل مع الطبيعة ككائن حي له روح يسمع ويرى ويتكلم، للحفاظ عليه في عالم منقسم بين إهمال البيئة وإعادة تدويرها.



القصة مناسبة لعمر 7 سنوات فما فوق، كما أن الكبار يستمتعون بها، وهي من رسوم ميثم يوسف عبدال.



وتتضمن القصة عدة قيم للأطفال والكبار للمحافظة على الطبيعة، وتحوي أفكارا فريدة من نوعها للحفاظ على البيئة وإعادة التدوير.



حكاية أم حلم

تحكي قصة ليلى الحنونة التي تعلمنا كبارا وصغارا كيف نتعامل مع رد احساننا بالإحسان، من خلال قصة لا نعلم أهي حكاية أم حلم.



القصة هي أيضا من تأليف الكاتب الكويتي محمد شاكر جراغ، وهي تتضمن الكثير من القيم الإنسانية والتربوية.



عيد ميلاد قلمي

ماسة طفلة صغيرة تحب أقلام التلوين كثيرا، وعلى الأخص قلمها الأحمر.



انتبهت ذات يوم إلى أن قلمها الأحمر أصبح قصيرا، وضايقها ذلك جدا، وأخذت تفكر كيف تعبر عن تقديرها له، وصادف قرب عيد ميلادها، فطلبت من أفراد عائلتها أن يقدموا لها علبة جميلة لتجعلها منزلا للقلم الأحمر، وأقلاما ملونة لتكون عائلة، وصارت تستخدم قلمها الأحمر بحرص كي لا يصغر أكثر.



القصة طريفة وتعلم الأطفال حب الأقلام والرسم، كما تعلمهم تقدير ما يحبون والمحافظة عليه.



وتؤكد القصة أهمية الأقلام والورق في عالم ساد فيه استخدام الكمبيوتر والهواتف الذكية والتطبيقات، وهي قصة جديدة من تأليف عبادة تقلا ورسوم سليفيا فيانكون.



قصصي الخيالية

كتاب عربي مترجم عن لغته الأصلية الإيطالية، يتضمن 16 قصة من أروع القصص الخيالية التي تتناقلها الأجيال.



تضمن الكتاب: قصة ليلى والذئب، سندريلا، الجميلة والوحش، بياض الثلج، الأميرة وحبة البازيلاء، علي بابا والأربعين حرامي، فانوس علاء الدين، وغيرها من القصص الرائعة..النص سهل ومشوق والرسوم لطيفة وزاهية.



الكتاب يحتوي على تشكيل للكلمات وكل قصة لا تتجاوز 4 صفحات.



المؤلفة: فرنسيسكا بنشيرا، رسوم: آنا ماريا.



ترجمتها إلى العربية: الكاتبة سمر محفوظ براج.

أبنائي الصغار إعداد: د.طارق البكري مهارة الانصات

من المعروف يا اصدقاء أن الإنصات أعلى مرتبة من الاستماع، ويقال إن الاستماع الجيد هو بداية التواصل الفعال الناجح مع الآخرين، والمدهش أن الذين يتقنون هذه المهارة قلائل جدا، وعندما تتقن هذه المهارة، ستجد من حب الناس لك، واستمتاعهم بالجلوس معك، ما يمنحك ثقة كبيرة بنفسك.



لذا فمن المفيد حقا ان نتمكن من هذا المهارة المتميزة التي تجعلك محبوبا من الآخرين، كما تجعلهم مستعدين للإنصات إليك هم أيضا بعد ان تنصت إليهم وتسمع كلامهم باهتمام بالغ دون ان تقاطعهم.. وكم هو جميل أن تزيد من قوة هذه المهارة عندك، وأن تزيد من عملية الانصات أكثر من عملية الكلام، فالذي يأتيك من الانصات قد يكون أكثر فائدة مما يأتيك من الكلام.



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قصة جميلة





عطاء بلا حدود

بقلم: أسامة أحمد خليفة

كانت الشجرة الكريمة لا تبخل على أحد، سواء كان الشخص الذي يقصدها تعرفه أو لا تعرفه، وخاصة أن موقعها متميز على مفرق طرق سفر لمدن كثيرة.

إنها شجرة البرتقال الرائعة التي تسقي من عصير ثمارها القلوب العطشى والأفواه الظمأى.

فكم من مريض أتى إليها وتذوق ثمرتها فعادت له الحيوية من جديد.

وكم أم أخذت من ثمارها لتعطي أطفالها الجياع.

وكانت تسأل نفسها من الذي زرعني في هذا المكان؟

مرت سنوات وهي تبحث عن إجابة عن هذا السؤال وكثيرا ما كانت الرياح الشديدة تصطدم بها وبأغصانها إلا أنها ظلت قوية صامدة في وجه الرياح، وكأنها تنتظر الإجابة على سؤالها.

وفيما هي على هذه الحال لاحظت من بعيد قدوم رجل عجوز يتكئ على عصاه الغليظة، وبجواره طفل صغير يمسك بيده.

وكان العجوز ينظر إليها بفرحة كبيرة، وكانت المفاجأة عندما سمعته يقول للطفل الصغير: يا محمد أنا الذي زرعت هذه الشجرة الجميلة منذ سنوات بعيدة.

فرحت الشجرة لأنها وجدت إجابة لسؤالها بعد هذه المدة الطويلة، وكادت أن تحتضن العجوز بأغصانها من الفرح..

وحكى الجد إلى حفيده محمد أنه زرع هذه الشجرة من أجل أن يستفيد منها كل من يمر عليها بظلها وثمارها.

فرح محمد بحكاية شجرة البرتقال وقامت الشجرة بهز أغصانها فتساقطت ثمارها بكثرة على الأرض وكأنها تحتفل بالجد وحفيده.. وفرح محمد بالبرتقال وأخذ يأكل منه ويلعب وجده ينظر إليه بسعادة.

حزايتنا





الساحرة والسناجب الثلاثة

قصة: أيمن الشافعي

كل ليلة تنتظر الساحرة العجوز البرق ينير السماء لتكمل سحرها ولتتم تعويذتها.

الساحرة: في هذه الليلة السماء مليئة بالسحب وتنبئ بحدوث أمطار وبرق ورعد.

بدأت الساحرة تهمهم بكلام غير مفهوم والسماء بدأت تمطر وأصوات الرعد تملاء الدنيا والسحب تتصادم ويحدث البرق والساحرة في انتظار صاعقة قوية تهبط على مسحوقها السحري ليكتمل سحرها ها هو المسحوق (البودرة) اصبح سحريا ووضعته في قارورة (زجاجة) قديمة وقامت بإخفائه في حفرة داخل الأرض بجانب الشجرة ذات الأغصان الداكنة ثم غطته بالتراب وأوراق الشجر.

بدأت الشمس تشرق فذهبت الساحرة لمنزلها القديم الموجود داخل الغابة بجانب بركة الماء الراكدة.

استيقظت السناجب الثلاثة وبدأت في جمع حبات البندق الموجودة على الأشجار والتي تسقط على الأرض.

قام أحد السناجب بحفر الأرض للبحث عن الطعام فوجد القارورة (الزجاجة).

السنجاب الأول: انظروا لهذه القارورة (الزجاجة) القديمة.. وما هذا الذي بداخلها أنه مسحوق (بودرة) لونها غريب ورائحتها غريبة.

السنجاب الثاني: إنها ليست لنا فيجب ألا نأخذ شيئا لا نملكه.

السنجاب الثالث: وما المانع فنحن لا نعرف صاحبها حتى نعطيه إياها.. سنحملها لمنزلنا لنعرف ما بداخلها.

قامت السناجب بفتح الزجاجة فتتطاير المسحوق كنافورة ماء وانتشر في كل مكان وتسلل إلى أنوفهم فأصابهم بالنمو.

ساعات وأيقظهم صوت الساحرة وصوت الغراب المزعج الذي يرافقها.

الساحرة: أيها السناجب.. أستيقظوا لقد أفسدتم كل شيء.. استيقظوا.

فتحوا أعينهم فإذا بالساحرة والغراب الأسود واقفا على كتفها.





الساحرة: لماذا أخرجتم القارورة وفتحتموها وعرضتموها للهواء فأفسدتم مسحوقي السحري أيها السناجب.

السنجاب الثاني:.. ماذا سيحدث لنا من هذا السحر؟

الساحرة: لو لمستم الماء أو شربتموه فسيبدأ مفعول السحر وستشعرون بالجوع وستأكلون كل دقيقة ولن تشبعوا وستأكلون ثم تأكلون وستزيد أوزانكم وستكبر أجسامكم.

السنجاب الأول: إذا زادت أوزاننا فلن نستطيع الحركة أو المشي ولن نستطيع دخول منزلنا الصغير أو الركض أو حتى الاختباء.

السنجاب الثاني: عندما لا نتوقف عن الأكل فبالتأكيد سيقل الطعام ولن نجد شيئا بعد ذلك نأكله ماذا سنفعل.. لقد هلكنا؟

لحظات واجتمعت السحب في السماء مرة أخرى.

الساحرة: انتبهوا فالسماء ستمطر وإن سقط المطر عليكم فسيبدأ مفعول السحر وستبدأون في الأكل كثيرا ولن تشبعوا أو تتوقفوا.

ركضـــت السناجب داخل كوخ الساحرة فتمكن السنجاب الأول من الدخول والثاني ولكن الثالث سقط المطر على رأسه فبدأ السحر مفعوله فنظر إلى أصدقائه وبدأ يصيح.. أنا جوعان.. أنا جوعان أين الطعام فأحضرو له حبات البندق فالتهمها بسرعة وصاح ثانية أريد المزيد أناااا جوعاااان.

الساحرة: اذهبوا سريعا إلى بستان الورورد الموجود آخر الغابة ستجدوا أزهارا وورودا كثيرة ولكن ابحثوا عن زهرة واحدة لونها أحمر وأوراقها كبيرة تتفتح أوراقها قبل الفجر بلحظات ثم تغلق أوراقها سريعا فإذا شممتم رحيقها فسينتهي مفعول المسحوق السحري.

هيا أسرعوا فصديقكم لن يكف عن الأكل وبدأ وزنه في ازدياد هي أسرعوا.

السناجب الثلاثة توجهوا إلى البستان وبدأوا في البحث عن الزهرة الحمراء.





السنجاب الثاني: أركض يا صديقي وكف عن الأكل.

السنجاب الثالث: وزني أصبح زائدا لا استطيع الركض احملوني.

قام السنجاب الأول والسنجاب الثاني بحمل صديقهما.

وظلوا يبحثون حتى..: ها هي الزهرة الحمراء.

السنجاب الأول: أسرعوا فقد اقترب الفجر.

تجمع السناجب الثلاثة حول الزهرة الحمراء في انتظار ان تتفتح أوراقها.. وبدأت تتفتح.

قام السناجب بشم ريحقها فأحسوا بالسعادة فكانت رائحتها جميلة وبدأ السحر يتلاشى من أجسامهم وتوقف السنجاب الثالث عن الأكل وأحس بالشبع.

السناجب الثلاثة: الحمد لله ذهب عنا السحر. فالأكل الزائد عن حاجتنا يضر وإذا زاد وزننا فلن يفيدنا.

أصدقاؤنا نحن السناجب الثلاثــــــة نصيحتنا لكم عندما تأكلوا يجب أن تأكلوا الطعام الصحي المفيد وليس أي طعام تريدونه.

قصة مصورة





هل تعلم؟





إشارةُ المُرور

شعر: محمد جمال عمرو

لا تُهْمِلوا أحبّتِي .. إشارةَ المُرورْ

ألوانُهَا ثَلاثَةٌ .. تُضِيءُ فِي سُرُورْ

****

إذَا أضَاءَ الأحْمَرُ .. فإنَّنَا (لا نَعبُرُ)

وبِالرّصِيفِ نَحْتَمِي .. حتّى يَزُولَ الخَطَرُ

****

والأصْفَرُ( اسْتَعِدُّوا) .. حتّى يَحِيْنَ الجِدُّ

تَرَقّـبُوا تَرَقَّـبُوا .. ماذَا يُضِيءُ بَعْدُ ؟

****

هَا قَدْ أضَاءَ الأخْضَرُ .. (سِيْرُوا ولا تَنتَظِرُوا)

صَارَ العُبُورُ آمِنَاً .. يا أصْدِقَاءَنا اعْبُرُوا

****

تَذكَّرُوا أحِبّتِي .. إشَارَةَ المُرُوْرْ

ألوَانُهَا ثَلاثَةٌ .. تُضِيءُ فِي سُرُورْ

لغتنا الجميلة أوائل الأشياء

٭ الأَهْزَعُ آخرُ السِّهام الذي يَبْقَى في الكِنَانَةِ.

٭ السُّكَّيْتُ آخرُ الخَيلِ الّتِي تَجيءُ في أوَاخِر الحَلْبَةِ.

٭ الغَلَسُ والْغَبَشُ آخِرُ ظُلْمَةِ اللَّيلِ.

٭ الزُّكْمَةُ والعُجْزَةُ آخِر وَلَدِ الرَّجُلِ.

٭ الكيُّولُ اخِرُ الصَّفِّ.

٭ الفَلْتَةُ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْر.

٭ البرَاءُ آخِرُ لَيْلَةٍ منَ الشَّهرِ.

٭ الغَائِرةُ اخِرُ القائِلةِ.

٭ الخاتِمَةُ آخِرُ الأمْرِ.

٭ سَاقَةُ العَسْكَرِ آخِرُهُ.

٭ عُجْمَةُ الرَمْل آخره.

(موسوعة المعاني)

متاهة





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