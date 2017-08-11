بناء على قرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب رقم 190 لسنة 2017 بشأن شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات وزارة العدل وما استند إليه في مواده الخمس من ضوابط لشغل هذه الوظائف وتبعا لقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية المنظمة في هذا الشأن واستنادا للقرار الوزاري رقم 146 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء ورفع مستواها إلى إدارة عامة وتبعا لاجتماع مجلس شؤون الخبراء في الوزارة برئاسة المستشار محمد بن ناجي الذي تم خلاله اعتماد الوظائف الإشرافية الخاصة بالإدارة، واصل وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل إصدار قرارات تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في فروع الإدارة العامة للخبراء في المحافظات.

وقد شملت قرارات التسكين في إدارة شؤون خبراء حولي ندب كل من هند الأحمد لوظيفة رئيس قسم الخدمات والصيانة، وهيا المشخص لوظيفة رئيس قسم المطالبات، وأفراح أبا الخيل لوظيفة رئيس قسم الإعلان.

وفي إدارة شؤون خبراء الفروانية تم ندب كل من مرزوق المطيري لوظيفة رئيس قسم الإعلان، وهدى الدوسري لوظيفة رئيس قسم الخدمات والصيانة، وإقبال البسام لوظيفة رئيس قسم المطالبات.

أما في إدارة شؤون خبراء الجهراء فتم ندب شروق الغانم لوظيفة رئيس قسم السجل والمحفوظات.