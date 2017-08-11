أعلنت مدير إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل هيفاء الشمري عن صدور الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2016م والذي يعرض لأدق وأهم البيانات والمؤشرات الإحصائية لإنجازات القضاء وإدارات الوزارة والتي تساهم في تحديد اتجاهات ومسار العمل المستقبلي في قطاعاتها والتي تساعد في عملية اتخاذ القرارات الصائبة بناء على رؤية واضحة.

وأوضحت الشمري في تصريح صحافي أن «الكتاب يتضمن 15 فصلا باللغتين العربية والإنجليزية ومزود بالمؤشرات الإحصائية والرسومات البيانية والنسب الموضحة لحجم الإنجاز»، لافتة إلى أنه يعتبر أحد أهم الإنجـازات التي تحرص إدارة الإحصاء والبحوث على إصدارها سنويا، وذلك لما يحتويه من بيانات وإحصاءات شاملة تغطي جميع أوجه نشاط قطاعات المحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة الأخرى مقارنة بالأعوام الخمس الماضية، وكذلك التنبؤ بالتوقعات المستقبلية خلال الخمس سنوات القادمة.

وذكرت أن الإدارة تسعى إلى افادة أكـبر شـريحة ممكنة من المهـتمين والباحثين والدارسين من معلومات وبيانات هذا الكتاب لما يحتــويه من معـلومات دقيقة وقـــاعـدة بيانات وافية من الإحصائيات عن قطــاعات الوزارة المختلفة.

وأشادت بجهود العاملين بإدارة الإحصاء والبحوث ومساهمتهم الفعالة في إخراج وإصدار ذلك العمل وجهودهم في جمع المعلومات والبيانات الإحصائية من مختلف الجهات والقطاعات بالعدل..آملة وصول هذا الكتاب الإحصائي إلى جميع الجـــهات المعنــية ســواء على المستوى المحلي أو الدولي.​