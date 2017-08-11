أكد رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ عود الخميس حرص النجاة الخيرية الحثيث على مراقبة وزيارة وتفقد مشاريعها الخيرية الخارجية باستمرار، وذلك للوقوف على أهم متطلباتها وكذلك تزويد المتبرعين بالتقارير اللازمة عن مراحل تشييد وبناء مشاريعهم الخيرية.

وقال الخميس: «قمنا بزيارة خيرية إلى دولة باكستان الصديقة وذلك لتفقد جملة من المساجد والآبار الجديدة التي تعكف الجمعية على إنشائها بالتعاون مع الجمعيات الرسمية والمشهرة، حيث حرصنا على تنفيذ أي مشروع خيري بزيارة المنطقة التي سيقام بها المشروع ونتعرف عن كثب عن مدى حاجة المستفيدين للمشروع وبعدها تقرر لجنة العمل الخارجي اتخاذ القرار المناسب تجاه هذا المشروع، وفيما يخص التنفيذ تمتاز الجهات التي تتعاون معنا بالسرعة والدقة في تنفيذ المشاريع».

واضاف ان المساجد التي تشيدها النجاة الخيرية لا يقتصر دورها فقط على اداء الصلوات الخمس بل نحرص أن يكون المسجد مركز اشعاع ديني وثقافي وتربوي وإيماني فنختار له أمام من خريجي كلية الشريعة ونقيم به حلقات لتحفيظ القرآن الكريم وكذلك مشروع ولائم إفطار الصائم ومشروع الأضاحي علاوة على إقامة المحاضرات واللقاءات التي تنمي ثقافة المسلمين وتشحذ وازعهم الديني وتعرف غير المسلمين بالدين الإسلامي الوسطي المعتدل.