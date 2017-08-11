أكد رئيس قسم التدريب في بيت الزكاة سامي العلى أن التدريب يعد خيارا استراتيجيا لأي جهة تتطلع الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل.

واشار الى حرص البيت على تطوير أداء العاملين فيه الأمر الذي سينعكس على أداء بيت الزكاة ككل، كما أكد أنه من هذا المنطلق قام بيت الزكاة ممثلا بقسم التدريب بتنظيم 349 برنامجا تدريبيا خلال الفترة من يناير - يونيو 2017، بواقع 13 برنامجا فرديا استفاد منه 26 موظفا، و16 برنامجا جماعيا استفاد منها 284 موظفا، أما بالنسبة للبرامج التدريبية الخارجية فقد كانت بواقع 7 برامج استفاد منها 13 موظفا، مشيرا إلى أنه من ضمن المشاريع التدريبية التي تم تنفيذها في الفترة السابقة هي «مشروع إعداد مدرب» و«مشروع إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني» و«مشروع تنمية مهارات العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية» و«مشروع تفعيل دور موظفي الفروع الإيرادية لتسويق المشاريع الخيرية» مؤكدا على أن تحديد البرامج التدريبية يتم حسب الاحتياجات التدريبية للإدارات والمكاتب.

وأشار العلي إلى أن القسم يعنى بأهمية حسن اختيار المدرب حسب المؤهلات والخبرة السابقة له في المجال التدريبي المطلوب. واستكمل بأن قسم التدريب قد انتهى من وضع خطة التدريب لعام 2017/2018، كما انه قد أنهى اعداد كل من «التقرير السنوي لخطة التدريب 2016/2017» و«التقرير نصف السنوي لقياس العائد من التدريب لخطة 2016/2017» كما انه استكمل الخطة التشغيلية الخاصة بالربعين الأول والثاني من عام 2017 وتم تسليمها لمكتب التخطيط ليتابعها.