المطيري: بعثة الحج وجهة مشرفة لحسن التنظيم والتعاون بين جميع الجهات المسؤولة

ليلى الشافعي

أكد الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية ورئيس بعثة الحج خليف الأذينة ان 275 حاجا سيؤدون فريضة الحج بتكاليف مخفضة هذا الموسم وبالتنسيق مع بيت الزكاة، جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش اليوم التوعوي المفتوح لأعضاء وإداريي بعثة حملات الحج الكويتية الذي نظمه المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بالتعاون مع إدارة مكتب شؤون الحج تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي، وقال ان المعرض يقام كل عام لتوعية حجاج الكويت وان معرضنا هذا العام متميز مع وزارة الصحة وان هناك خطة استراتيجية لوزارة الأوقاف دائما وهي الشراكة مع وزارات الدولة وهذه الشراكة هي من أسباب النجاح.

واشار الى ان هذا العام أمور البعثة كلها مرتبة ولا توجد أي تحديات، وطالب المواطنين والمقيمين من الكويت بالالتزام بالتعليمات الصحية وعدم الذهاب الى الحملات غير المرخصة حتى يتجنب المساءلة القانونية من قانون 1/2015 والتي نصت المادة 9 منه ان يعاقب بالحبس مدة سنة او بغرامة 50 ألف دينار لكل حملة رصيف او غير مرخصة. لافتا الى ان بعثة الحج الكويتية في العام الماضي لم يسجل عليها اي ملاحظة.

وأثنى الأذينة على الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين قبل وأثناء موسم الحج من اجل توفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وطالب الأذينة الحجاج بالالتزام بالقوانين واللوائح التي حددتها وزارة الحج السعودية.

وعن حج البدون أفاد بأن البدون شريحة مهمة في الكويت ونحن نبذل جهودا جبارة لخدمتهم وان الجهود مستمرة على مستوى عال، وأشكر وزارة الخارجية وسفيرنا لدى المملكة الشيخ ثامر الجابر لما يقوم به من جهود وان هناك بعض الامور تحتاج الى ترتيبات، حيث نقوم بجهود كبيرة لهم.

وعما يميز حج هذا العام، قال الأذينة: «تم توقيع جميع العقود مبكرة والاتفاق مع الاخوة في المملكة العربية السعودية».

ومن جانبها، افادت رئيسة المكتب الاعلامي بوزارة الصحة د.غالية المطري بأن موسم الحج يشهد سنويا تعاونا وثيقا بين وزارة الصحة المسؤولة عن الخدمات الطبية للحجاج ووزارة الاوقاف المسؤولة عن الجانب التنظيمي والاداري واللوجستي، جاء هذا في تصريح صحافي على هامش تنظيم المكتب الاعلامي بوزارة الصحة يوما توعويا مفتوحا بوزارة الاوقاف لاداري بعثة الحج الكويتية.

وذكرت ان بعثة الحج الكويتية تعد وجهة مشرفة لحسن التنظيم والتعاون بين جميع الجهات المسؤولة عن رعاية الحجاج، مشددة على اهمية توعية جميع الاداريين المشاركين في البعثة عن الجوانب الصحية، وذلك لانهم يعتبرون جانبا مهما في توعية الحجاج الذين هم بحاجة ماسة الى المزيد من الوعي للحفاظ على سلامتهم الشخصية، فضلا عن انهم مسؤولون عن سلامة وامن الحجاج الاخرين وخصوصا المشرفين على تغذية الحجاج.

واشارت الى ان اليوم التوعوي يضم معرضا صحيا يشارك فيه، بجانب المكتب الاعلامي، العديد من ادارات وزارة الصحة مثل: ادارة الطوارئ الطبية والتغذية والاطعام وتفتيش الادوية ومنع العدوى وادارة العلاج الطبيعي وادارة خدمات طب الاسنان والخدمات الصحية لكبار السن والخدمات التمريضية بالاضافة الى عيادة «لا للتدخين» بالعاصمة ولجان تعزيز الصحة بالمناطق، وان هناك جهات مشاركة من خارج وزارة الصحة وهي: جامعة الكويت ورابطة السكة الكويتية والخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية وعدة شركات تغطي جوانب صحية متعددة.

وكشفت عن تنظيم المجتمع الاعلامي طوال شهر اغسطس حملة «الكترونية» تشمل لقاءات مع اطباء من مختلف المجالات وافلام توعوية وبوستات يتم بثها على قناة اليوتيوب الخاصة بالمكتب ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف نشر النصائح الصحية الهادفة خلال موسم الحج، كما وزع المكتب الاعلامي على حملات الحج اجهزة فحص السكر وفلاش ميموري يحتوي على 10 أفلام توعوية فضلا عن 100 ستاند عن الارشادات الصحية فضلا عن تفعيل الخط الساخن لتلقي استفسارات الحجاج كما وفر المكتب التطعيم الاداري الاوقاف واصحاب الحملات الراغبين من الحجاج.