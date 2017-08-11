العيسى: أولياء الأمور حرصوا على مساندة أبنائهم خلال فترة البرنامج

اختتم صغار لوياك برنامجهم الصيفي للفئة العمرية من 5 الى 12 سنة في احتفال أقيم في حديقة الشهيد بحضور عضو مجلس إدارة لوياك فتوح الدلالي ومديرة قسم البرامج التطوعية نينار القامس وأولياء الأمور.

شارك في برنامج صغار لوياك هذا العام أكثر من 120 طفلا وانضموا إلى ورش عمل تساعدهم على إظهار مواهبهم وقدارتهم التي يستفيدون منها في حياتهم العملية مثل فن الطبخ وفن صناعة الاكسسوارات وفن الإتيكيت، ودورة الإسعافات الأولية.



إضافة إلى دورات أخرى في توعية الأطفال بأهمية المسؤولية الاجتماعية تجاه الآخرين.

وخلال حفل الختام، رحبت نائب مدير البرامج التطوعية يسرا العيسى بأولياء الأمور الذين حرصوا على مساندة أبنائهم خلال فترة البرنامج وتحدوا حرارة الصيف ليستمتعوا برؤية أطفالهم وهم يتحدثون عن تجاربهم واستفادتهم من التجربة.

وتوجهت العيسى بالشكر إلى الجهات التي ساهمت في إنجاح البرنامج وأضفت السعادة والبهجة على قلوب الأطفال من خلال تقديم الأنشطة المتنوعة التي شاركوا فيها بأدوار مختلفة للتعرف على طبيعة كل إدارة والخدمات التي يقدمونها للمجتمع، مثل: «الإدارة العامة للإطفاء» و«الإدارة العامة للنجدة والإنفاذ البحري» و«سيفكو» و«ماكدونالد» و«النجم الثلاثي للدراجات النارية» و«مستشفى السلام» و«نادي كيوكشن للكراتيه».

مؤكدة حرص هذا البرنامج على غرس المبادئ الإنسانية التي تتبناها لوياك من خلال الأنشطة التطوعية للأطفال وزياراتهم للمراكز التي تخدم الفئات من ذوي الإعاقة بهدف دمجهم مع أقرانهم من الأطفال العاديين.