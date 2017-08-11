الانتهاء من استقبال الترشيحات من الدول العربية أكتوبر المقبل

القاهرة ـ هناء السيد

اعلن رئيس الاتحاد الكويتي للتنمية البشرية والتدريب ورئيس مجموعة البورد العالمي لمشاريع وخدمات التدريب د.على العطار عن انطلاق أول مهرجان تنمية بشرية في الدول العربية.

وقال إن المهرجان يعد الأول من نوعه في العالم والوطن العربي، وهو مهدى إلى الدكتور إبراهيم الفقي تكريما لذكراه، حيث لم يسبق تنظيم مهرجان بهذا الحجم للتنمية البشرية من قبل.



وذكر أنه سيتم تنظيم المؤتمر بصفة سنوية تحتضنه الدول العربية بشكل دوري وبمعايير لاختبار الدول التي يقام بها المهرجان، مؤكدا ان هناك سعيا حثيثا لأن تصبح جوائز المهرجان عالمية، مثل جائزة نوبل للســلام وغيرها، بحيث يتــم اختيــار الفائز عبر لجان تحكيم تتكون من خبراء عرب وأجانب من النرويج والهند وماليزيا والصين وبريطانيا والصين وتتكون من 28 خبيرا.

وأشار الى انه تم اختيار 14 مجالا تنمويا متنوعا للمنافسة في مجال التنمية، منها الاستثماري الاقتصادي والرياضي وغيرها، وقد قسمت الجائزة إلى 3 فئات ومستويات منها للشباب وللخبراء وكذلك على مستوى المؤسسات والدول.

وأضاف ان شهر اكتوبر القادم سيتم الانتهاء من استقبال الترشيحات والمشاريع المقدمة للمسابقة وسيعقد بالقاهرة مؤتمرا موسع والإعلان عن المتسابقين وبعد ذلك الإعلان عن التصفيات وأسماء الفائزين في ديسمبر القادم.

وقال العطار ان لجان التحكيم تقوم بدراسة الأفكار والتواصل مع الفائزين ويتم اختيار 3 فائزين بكل مرحلة وتوجيه دعوتهم للقاهرة قبل اسبوعين من الإعلان الرسمي بأسماء الفائزين للحصول على دورات تدريبيه لمدة اسبوعين.