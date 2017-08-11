فرج ناصر

تفقد وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع عددا من مواقع أعمال الصيانة التي تنفذها وزارة الأشغال صباح أمس الخميس، حيث تمت زيارة موقعي منطقة السلام والرميثية ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية الصباحية الباكرة التي يعتزم المطوع عملها خلال الأيام القادمة.

وقال المطوع إنه قبل هذه الزيارات بأسبوع يتم الاجتماع بمديري إدارات قطاع الصيانة للاطلاع على برنامجهم في الصيانة ومتابعته، مضيفا أن صيانة الطرق لديها ما يقارب ١٨ عقدا جديدا منها ١٣ عقدا في جهاز المناقصات متوقع توقيعهم خلال الأشهر القريبة القادمة ضمن خطة وزارة الأشغال العامة لصيانة الطرق ومعالجتها.

وأضاف المطوع أنه ومن خلال هذه الزيارة بمشاركة النائب صلاح خورشيد قمنا بعمل تشغيل تجريبي لمعدة معالجة الحفر والهبوطات بالأسفلت باستخدام تقنية الأسفلت البارد والتي من دورها تزيد من كفاءة العمل وسرعة الانجاز.



وبدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في «الأشغال» م. محمد بن نخي إن الزيارة تضمنت الاطلاع على أعمال الصيانة في محافظة حولي وبالأخص في منطقة السلام حيث يجري الآن استبدال بعض خطوط الأمطار واستبدال الجاليات وكذلك تنفيذ معالجات اسفلتية ثم سنبدأ بأعمال القشط وإعادة الفرش وأضاف بن نخي أن خطة الوزارة في جنوب السرة تشمل منطقة السلام ومنطقة الزهراء وكذلك حطين والشهداء.