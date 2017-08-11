استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه، عددا من سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى الكويت، كل على حدة سفير مملكة سوازيلاند سوتيا دلاميني، وسفير جمهورية جنوب السودان فرمينا رياك.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات التاريخية والثنائية الوثيقة التي تربط بلادهم بالكويت وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

وأكد المحافظ حرص الكويت على بناء جسور التعاون والإخاء وتطوير علاقاتها وتنميتها مع جميع الدول الصديقة، متمنيا للسفراء التوفيق والنجاح.



كما استقبل الشيخ فيصل الحمود ممثل رجال الإطفاء الجامعيين أحمد البذالي وعددا من رجال الإطفاء، حيث ثمن المحافظ دور رجال الاطفاء وما يبذلونه من جهود قصوى لتحقيق الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والكوارث وغيرها، واصفا اياهم بحراس الوطن المدركين لمعاني الانتظام والالتزام.

من جانب آخر استقبل الشيخ فيصل الحمود رئيس وأعضاء اللجنة الإيجابية لمنطقة خيطان، حيث تناول اللقاء الحديث حول أعمال اللجنة، فضلا عن التعرف على مطالب أهالي المنطقة ومشكلاتهم في مختلف الجهات، وقد أكد المحافظ على أهمية تخفيف الأعباء وإزالة العقبات أمام جميع المواطنين في مختلف مناطق المحافظة لتحقيق التنمية والارتقاء بها.

كما استقبل الشيخ فيصل الحمود رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الخاص سعود الحجيلان، وأمين السر جمال الفضلي.

وأكد على أهمية النقابات العمالية في جميع الدول المتقدمة، باعتبارها المتحدث الرسمي والمحامي الذي يعبر عن مشاكل العمال وهمومهم ومطالبهم.