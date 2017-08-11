أعلنت وزراة الأشغال العامة عن الاتفاق مع شركة ليماك التركية المنفذة لمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي على زيادة عدد العمالة والجهاز الفني من أجل الإسراع في إنجاز المشروع.

جاء ذلك في تصريح صحافي لوزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع عقب جولة تفقدية للمشروع للاطلاع على سير العمل يرافقه نائب رئيس شركة ليماك التركية سيزاي باكاكس.

وقال المطوع: تمت مناقشة المشكلات الفنية التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع وكيفية مواجهتها وتذليلها من أجل سرعة إنجاز هذا المشروع الحيوي.

وأشار الى أن كمية الخرسانة المسلحة التي سيتم صبها خلال شهر أغسطس الجاري وشهر سبتمبر المقبل تبلغ حوالي 100 ألف متر مكعب وذلك لأعمال القواعد بمبنى الركاب الجديد.

وشهد البرنامج الزمني لأعمال مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي- الذي فازت «ليماك» التركية بعقد تنفيذه في عام 2015 بقيمة 3 .4 مليار دولار وطاقة استيعابية تصل إلى 25 مليون مسافر سنويا- الاتفاق على تقليص إنجازه في غضون 4 سنوات من تاريخ اعتماد البرنامج الجديد بدلا من 6 سنوات.