أطلقت الكويت حملة لتوفير كسوة العيد للنازحين العراقيين من خلال توزيع قسائم شرائية عليهم ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وقال القنصل العام في اربيل د.عمر الكندري في تصريح لـ «كونا» ان الحملة التي تنفذها جمعية الهلال الاحمر تحت اشراف القنصلية تأتي من اجل مساعدة النازحين العراقيين على شراء احتياجات عيد الأضحى المبارك.

وأكد القنصل الكندري حرص الكويت من خلال منظماتها الخيرية على تقديم شتى المساعدات للنازحين العراقيين تنفيذا للمبادرات الانسانية لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف ان الكويت ستستمر في تقديم المساعدات الانسانية للنازحين العراقيين اينما كانوا وفي شتى المجالات مشيرا الى ان حملة مساعدات الكويت للشعب العراقي لا تقتصر على المساعدات الغذائية فقط وانما تشمل العديد من الجوانب منها التربوية والطبية والايوائية.

من جهته، قال منسق ادارة الكوارث والطوارئ بجمعية الهلال الاحمر محمد العنزي لـ «كونا» انه تم توزيع 500 قسيمة شرائية على نازحين عراقيين من مدينة الموصل من المقيمين بمدينة اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأضاف العنزي انه جرى ايضا توزيع عدد مماثل من القسائم الشرائية على نازحين عراقيين مقيمين في مدينة السليمانية إضافة الى نازحين في محافظة البصرة مشيرا الى ان برنامج الجمعية سيستمر في تقديم المساعدات الانسانية للنازحين العراقيين في جوانب عدة.

بدوره، اشاد رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى احمد في تصريح مماثل لـ «كونا» بالمساعدات الانسانية المقدمة من قبل الكويت للنازحين العراقيين واصفا إياها بأنها «تأتي في توقيتاتها المناسبة».

وأضاف احمد ان توزيع القسائم الشرائية لتوفير كسوة واحتياجات العيد يعطي للنازح حرية الاختيار في شراء ما يحتاجه من مواد وملابس وبذلك تدخل الفرحة في قلوب الأطفال النازحين للتمتع بأيام العيد.